“三条红线”高悬 规模房企业绩增速或进一步放缓

正值岁末，各大房企在做最后冲刺。业内人士表示，年内房地产市场在较长时间为疫情所困，虽然头部房企规模不断扩大，但整体目标完成情况不及2018、2019年同期。预计2021年，在经营压力加剧背景下，更多规模房企增速将进一步放缓。

克而瑞研究中心最新报告显示，2020年，百强房企各梯队销售金额入榜门槛同比提升，门槛增幅均在10%以上。其中，截至11月末TOP10和TOP30房企销售操盘金额门槛分别达到2014亿元和928.3亿元，同比增幅为10.3%和12.6%。TOP50房企操盘金额门槛增幅最高，较去年同期提升20.6%至562.5亿元，规模房企竞争优势凸显。在此背景下，截至2020年11月，全口径千亿房企数量相比去年同期已增加5家至32家。

“从整体来看，规模增速仍低于此前两年。”克而瑞研究中心企业研究总监朱一鸣表示，截至11月末，有近4成房企目标完成率较低不足90%，占比达到近五年来同期最高，少数房企目标完成率不到80%。

朱一鸣认为，一方面，年内疫情对企业全年的推货和销售节奏影响较大。另一方面，四季度市场下行压力犹存，规模房企单月业绩同比增速放缓，部分企业货值去化与目标完成承压。

克而瑞研究中心报告显示，比较45家规模上市房企业绩增速可知，截至11月末，房企全口径业绩增速从2019年的19%放缓至11.2%。45家企业中，28家房企增速明显放缓，5家房企业绩转向负增长。

“作为目前行业百强中的领军企业，这部分规模上市房企业绩增速放缓是目前行业压力加剧的信号。”朱一鸣说，预计在“三条红线”的压力下，房企投资和规模扩张的动能将进一步降低。房企在今年普遍规模降速、部分负增长的情况下，2021年企业增速将普遍下降，不排除将出现更多业绩负增长的企业，甚至龙头房企。

中国社科院国家金融与发展实验室特殊资产研究中心副主任刘伟表示，当前我国房地产企业面临保现金流、降低负债的双重压力，促销售、降成本成为房企重点工作。在市场竞争下，中小房企增长空间进一步受限。中小房企需保持自身财务状况稳健，依靠地缘优势和差异化路线避免过快被淘汰。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)