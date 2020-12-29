央行：统一公司信用债信息披露标准

记者28日从央行网站获悉，为规范公司信用类债券信息披露，统一公司信用类债券信息披露标准，近日，人民银行会同发展改革委、证监会联合发布《公司信用类债券信息披露管理办法》。

《公司信用类债券信息披露管理办法》明确，债券信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，企业、中介机构及相关人员应当严格履行《公司信用类债券信息披露管理办法》规定的信息披露义务，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，为进一步提高信息披露质量，《公司信用类债券信息披露管理办法》还对债券募集说明书和定期报告的主要内容、结构框架、格式体例等提出了细化要求。

公司信用类债券协调机制办公室有关负责人表示，近年来，在公司信用类债券部际协调机制框架下，人民银行、发展改革委、证监会共同推出了深化改革发展、统一市场规则的一系列举措，包括完善统一的市场化、法治化违约债券处置机制，建立债券市场统一执法机制，实现银行间和交易所市场信用评级互认和统一的市场化评价体系，推动基础设施互联互通等。《管理办法》的发布，是落实中央经济工作会议关于完善债券市场法制，促进资本市场健康发展决策部署的重要举措，是公司信用类债券部际协调机制又一重要工作成果。通过统一和明确信息披露程序和要求，提升信息披露质量，有助于增强市场透明度，完善市场约束机制，有助于强化投资者保护，有助于健全债券市场基础性制度，推动债券市场持续健康发展。

该人士还表示，公司信用类债券是企业直接融资的重要渠道，在服务实体经济、优化资源配置等方面发挥着重要作用。下一步，人民银行将会同相关部门继续按照党中央、国务院统一部署，在国务院金融委指导下，充分发挥公司信用类债券部际协调机制作用，继续推动公司信用类债券规则统一，推进债券市场互联互通，提升债券市场法治化水平，助力债券市场高质量发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)