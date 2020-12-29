超60只主动权益基金回报率超100%

今年以来，在公募基金新发规模超过3万亿元，主动权益类基金发行超1.5万亿元的背景下，公募基金收益率表现突出。同花顺数据显示，截至12月28日，共有63只主动权益类基金的年度回报率超过100%。同时，业绩表现优异的基金重仓行业差异较大，行业层面也呈现“百花齐放”态势。

与银行理财产品、货币市场基金等相比，今年A股市场具有较强的投资吸引力。同花顺数据显示，目前共有17只主动权益类基金的年度收益率达到120%，63只收益率超过100%实现“翻倍”，317只的年度收益率在80%以上。目前收益率排名最高的为农银工业4.0混合基金，年内回报率高达163.33%。

从行业配置来看，今年业绩表现优异的基金重仓行业差异较大，新能源、电子等科技行业以及消费、医药、有色等行业龙头股均有配置。不过，在收益率排名前十的基金中，大都配置了新能源相关概念股。

实际上，截至12月28日，上证指数、沪深300涨幅分别为11.38%、23.63%。可以看出，今年公募基金的平均收益率表现远远跑赢大盘，从而进一步吸引居民资金从配置股票向配置基金转移。

国盛证券表示，A股生态已经发生“质的改变”。以公募为代表的机构投资者投研实力更强，未来随着机构化、国际化继续深入，价值投资理念正逐渐发展壮大，投研实力更强的机构有望取得更高的收益，散户越来越难以跑赢机构投资者。预计2021年全年偏股基金发行有望继续超过10000亿，净增量预计达到6000亿至8000亿规模，继续成为A股市场最重要的增量资金。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)