外资“抢筹”A股市场 北向资金年内净流入超1900亿

北向资金连续五年净流入与成交额情况

数据来源：同花顺

截至12月28日收盘，北向资金当日净流出4.08亿元。今年以来，外资在A股市场交投活跃，并成为A股市场一股不可忽视的中长期资金力量。此前，北向资金已经连续八周净流入，最高周流入额达到245.40亿元。

同花顺数据显示，截至12月23日，北向资金年内净流入达1953.51亿元，包括12月份在内的九个月实现净流入。其中，6月、11月净流入额超过500亿元。

与往年相比，今年北向资金净流入相比2019年全年的3517.43亿元还有所差距，但成交额却出现了大幅上升。同花顺数据显示，2020年全年成交额达20.68万亿元，相比去年同期的9.76万亿元上涨111.92%，这也是近五年内北向资金成交额首次突破十万亿规模。

而从沪股通、深股通成交活跃股来看，截至12月28日，年内共有133只个股现身前十大成交活跃股榜单，其中的97只个股处于期间净买入状态，占比超过70%。其中，格力电器与宁德时代的净买入金额均在百亿元以上，分别为157.3亿元和147.17亿元；而美的集团、隆基股份、迈瑞医疗、恒瑞医药等个股的净买入金额也在50亿元以上。

值得注意的是，北向资金在今年呈现出一定“领袖效应”。同花顺数据显示，北向资金所选个股中，有62只跑赢同期上证指数11.36%的涨幅，占比逾六成。其中，包括阳光电源、隆基股份、比亚迪等在内的25只个股，年内累计涨幅均超100%。

另一方面，随着MSCI、富时罗素指数等全球著名指数纷纷调高A股在其样本股中的比例，以及《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》等政策的正式实施，QFII/RQFII对于A股市场的偏好也在逐年提升。同花顺数据显示，截至今年三季度，QFII重仓A股总市值为1483.36亿元，相比去年同期的1011.43亿元增长46.67%。

从行业来看，电子、医药是今年外资布局的重点。安信证券指出，今年以来，北向资金加大了对电力设备与新能源、医药、基础化工、机械、食品饮料的配置比例，其中医药和电新板块是外资今年最青睐的板块，而对银行、非银板块的热情有所降温。从QFII/RQFII视角看，外资主要增加了信息技术、医疗保健行业的配置，较大幅度降低了可选消费行业的配置。

对于即将到来的2021年，业内人士普遍表示继续看好A股。“明年A股市场的海外资金面总体来讲比较正面。”相聚资本创始人、总经理梁辉在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前中美利差已经达到了10年内的较高水平，全球疫情防控仍然存在较大不确定性，主要经济体还是以刺激政策为主，这将会导致资金在中国形成“虹吸效应”。实际上，这一现象今年已经有所体现。

而据安信证券预计，2021年北向资金流入A股有望达到2000亿元至2800亿元，规模或将超今年，配置方向上预计仍偏好电力设备与新能源、医药、食品饮料、机械、化工等行业龙头。川财证券表示，外资在今年年底大幅增持的A股行业主要是顺周期板块，包括材料、工业、能源和公用事业等，考虑到明年处于经济复苏周期，预计这些板块明年还将出现一定的上涨机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)