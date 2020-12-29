上海今年吸收外资预计突破200亿美元

据新华社电记者从12月28日在此间举行的上海市政府新闻发布会上了解到，上海2020年实际吸收外资预计将创下新高，首次突破200亿美元。

上海市商务委主任华源介绍，截至目前，上海累计实际使用外资金额超过2700亿美元，累计认定跨国公司地区总部767家，是中国内地跨国公司地区总部机构最集中的城市。

下一步，上海将加快推进全方位高水平对外开放，积极推动银行、证券、保险、期货、信托投资、资产管理、信用评级等金融领域率先开放，有序推进电信、互联网、医疗、交通运输、文化、教育等领域扩大开放，并主动争取国家其他扩大开放政策措施在上海先行先试。

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