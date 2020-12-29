或现“K型”复苏 美国经济增长梦碎

2020年即将结束。回首这一年，在新冠肺炎疫情冲击下，美国经济深陷衰退泥潭。未来，经济复苏之路艰难坎坷。分析人士认为，美国经济复苏或呈“K型”曲线，财富分化和社会割裂加剧。

疫情阻断了美国经济持续扩张势头。美国商务部数据显示，今年第一季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑5%，第二季度更大幅萎缩31.4%，是有记录以来最大季度降幅。美国全国经济研究所认定，美国经济自2月起正式步入衰退，结束逾10年的经济扩张。

与此同时，疫情令美国就业市场急剧恶化。4月，失业率一度攀升至14.7%，为上世纪30年代经济大萧条以来最高值。

进入第三季度，在疫情稍有好转、企业复工复产推动下，美国经济实现历史性增长，GDP按年率计算增长33.4%。但第四季度以来，随着疫情出现反弹，近期公布的多项经济数据并不乐观，全年来看美国经济或难摆脱负增长。

数据显示，11月美国商品零售额环比下降1.1%，占美国经济总量约70%的个人消费开支环比下降0.4%。11月最后一周是美国传统假日购物季的开始，商品零售额和消费开支本应出现上扬。

就业数据也不乐观。截至目前，美国每周首次申请失业救济人数仍在80万左右徘徊，远高于疫情前每周20万左右的水平。同时，11月失业率仍处在6.7%的高位，非农业部门新增就业人口较10月大幅收窄，表明就业市场复苏正在放缓。

国际货币基金组织（IMF）10月发布《世界经济展望报告》认为，今年美国经济将萎缩4.3%。美联储日前发布最新一期经济前景预期，预计今年美国经济将萎缩2.4%。

展望未来，随着新冠疫苗研发取得进展，加之2020年经济衰退的低基数效应，一些机构预计2021年美国经济有望明显反弹。IMF预测，明年美国经济有望增长3.1%。美联储预测，明年美国经济增长4.2%。

然而，经济学家日益担心美国经济将呈“K型”复苏。这意味着，经济复苏或将极不均衡，经济扩张的好处可能大部分流向顶层阶级，而将底层人群远远甩在后面。

罗申美国际会计师事务所首席经济学家约瑟夫·布鲁苏埃拉斯指出，自上世纪80年代初以来，美国经济不平等现象日益严重，这一问题在2008年国际金融危机期间进一步加剧。

他认为，从经济领域来看，处于“K型”曲线上端的是金融市场，下端是实体经济，两者发展相互割裂。今年以来，在疫情冲击下，美国大量实体企业宣告破产，而金融市场却逆势上涨，不断刷新历史峰值。

从社会群体来看，社会财富更多流向富裕阶层，拉大美国社会各阶层之间的鸿沟。《商业内幕》网站数据显示，在疫情中失去工作的多为低收入人群，而高收入人群工作较为稳定。同时，以资本收入为主的富有家庭在美联储超宽松货币政策推动下流动性资产大增。

《华尔街日报》认为，低技能员工和少数族裔往往是在经济进入下滑期企业开始裁员时最先受到冲击的人群。从今年11月数据来看，美国非洲裔、拉丁裔和白人失业率分别为10.3%、8.4%和5.9%，反映出美国弱势群体在社会资源重新分配时未受到同等待遇。

市场观察网站专栏作家雷克斯·纳丁撰文指出，美国经济复苏将呈现“K型”曲线，在不同人群中分歧明显。他认为，过去数十年来，美国富裕阶层资产不断攀升，前1%的富裕人群已掌握美国三分之一的财富，但中间60%的美国民众收入占总收入比重却持续下降。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)