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《2020年楼市总结》报告:全国新房找房热度同比上涨15.4%

2020年12月29日17:44  来源：人民网-财经频道
 

12月28日，58同城、安居客发布《2020年楼市总结》报告（以下简称报告），数据显示，2020年，全国城市新房访问热度同比上涨15.4%，全年除1月、2月外，全国城市新房月度访问热度均保持高位，6月后全国城市新房月度访问热度同比上涨均超过20%，10月一线城市找房热度出现明显上涨。

报告数据显示，新一线城市中，南京、杭州、苏州、天津二手房挂牌均价超过2万元/平方米，位居新一线城市二手房挂牌均价TOP4。其中，南京二手房挂牌均价最高，达到28500元/平方米，苏州二手房挂牌均价同比涨幅超过10%。不同于苏州、佛山、宁波、厦门、成都、西安房价向上走势，南京、杭州、天津、三亚、武汉、长沙等多个城市二手房挂牌均价同比回落。

针对2020年购房群体，报告进行了全方位画像。调研人群中，调研人群中有18.9%为单身，一家三口同住的占比50.4%；有近六成居住在自有商品房，34.2%的人租房居住。对于购房的意向，有71.7%的人打算在5年内买房，另有13.2%的人在今年已经购房。购房的主要目的依然是为改善居住环境，一家三口同住人群除为改善居住环境外，学区也是重要购房因素。

58安居客房产研究院分院院长张波指出，2020年是个不平凡的年份，房地产市场从”暂停“到”播放“再到”快进“，房地产市场有三个季度达成并超过了去年的销量成绩。房地产市场的线上化也开始加速，从线上直播卖房到VR售楼处，房地产的互联网化自2020年开始真正开始进入提速阶段。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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