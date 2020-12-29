建设银行以“新金融”助力经济社会高质量发展

12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。建行大学校委办副主任张秋鹏出席论坛并参与圆桌论坛环节，就“高质量发展新动能”这一话题分享建行经验。

经济是肌体，金融是血脉。即将到来的2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。用金融的温柔“手术刀”解决社会的痛点和难点，为经济社会发展和广大人民群众提供高质量金融服务，金融行业在新发展格局下有了新使命。

立足新起点，建设银行提出“新金融理念”。张秋鹏在论坛中介绍到，区别于传统金融，“新金融”以人民为中心，高度融合普惠、共享、科技等新金融属性，旨在提供高质量金融服务。在这样的使命驱动下，建行大学作为“新时代、新金融、新生态企业大学”，是建设银行推进新金融的重要组成部分。

这所“没有围墙”的大学成立两年多来，积极向社会赋能，推进产教融合、城乡融合、校企融合、知行融合；对内积极打造数字化、智能化、个性化的学习培训平台，不断提升建行员工服务国家建设能力、防范金融风险能力和参与国际竞争能力。发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，用金融的温柔“手术刀”解决社会的痛点和难点。

从2017年开始布局住房租赁以来，建行持续深耕住房租赁领域。张秋鹏在论坛上介绍到，租赁市场如何与整个住房战略、国家的经济发展战略紧密结合起来，建设银行通过新金融的实践，进行了有益尝试。

为践行普惠金融，建行大学发挥平台作用，把“金智惠民”教育公益培训落实到乡村、山区等贫困地区，让贫困地区的人民能够得到更多学习的机会。更通过银行的业务支持、资金帮助，帮助贫困地区百姓重拾生活信心。

随着大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的快速发展和应用，金融行业在金融科技的推动下不断创新求变，正大力迈入金融科技时代。近年来，建设银行创新实施金融科技战略,大力推进数字化转型。

在今年新冠肺炎疫情防控战役中，建行大学也以自己的方式助力打赢疫情防控攻坚战。联合总行部门开展“金智惠民-免费线上问诊”系列活动，在网点、自助设备等渠道迅速投放疫情防控相关知识和提示，与第三方公益平台联合，在线培训382次、12.4万人次。建立“小微企业精选课程”专栏，定制中小企业精品课程，助力小微企业复工复产，累计专项培训15.5万人。助力农村打赢疫情防控阻击战，为经济高质量发展贡献了新金融的智慧和力量。

本届论坛还同期举办了“第十七届人民之选匠心奖”颁奖盛典，表彰了在产品、技术、服务、品牌等方面作出突出贡献的企业。中国建设银行智慧政务系统荣获“匠心技术奖”；建行大学“金智惠民”工程荣获“匠心服务奖”。

谈到“金智惠民”工程时，张秋鹏说，当我们把金智惠民培训送到贫困的山区乡村，让这里的孩子得到更多的学习机会，他懂得了金融，懂得了山外的世界，他就会对未来有美好的憧憬。同时再加上“裕农通”银行业务的支持、资金的帮助，让他们对未来生活更加充满信心。据悉，建行大学已累计开展“金智惠民”工程4.33万期，惠及331万人次，建行大学探索出的打造金融赋能乡村教育新模式，有力推进了新金融普惠教育生态建设，助力乡村振兴。

展望新一年，建行大学将积极践行总行党委战略部署，聚焦“三个能力”建设，迈好2021年第一步，创造大学新气象，持续助力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，在新时代新金融探索实践中迈出更加坚实的步伐。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)