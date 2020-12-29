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2021年春运铁路预计发送旅客超4亿人次 12月30日开始售票

2020年12月29日20:19  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月29日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，2021年铁路春运自1月28日开始，3月8日结束，共40天，全国铁路预计发送旅客4.07亿人次，日均发送旅客1018万人次。按照火车票提前30天发售的安排，2020年12月30日，铁路部门开始发售2021年春运火车票。

据国铁集团运输部负责人介绍，铁路部门将统筹做好冬春季疫情防控和春运组织工作，推出更多便民利民举措，周密部署疫情防控，不断提升广大旅客的获得感和幸福感，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标。

一是充分运用铁路发展成果，增加有效运力供给。实行2021年铁路春运列车运行图，安排图定旅客列车5000对左右，同比增长4.5%。合杭、合安、银西、郑太、京沈、连镇、盐通、潍莱高铁和京雄城际，以及沪苏通、福平、大临、格库、阿富准铁路等一大批铁路新线投入运营。路网功能更加完善，高铁成网优势更加明显，特别是高铁网络的覆盖面和通达性进一步增强，有效提升京津冀、长三角、陕甘宁、晋东南、海峡西岸地区和进出关通道运输能力；时速160公里至350公里复兴号各系列动车组研制成功、全面投用，全国铁路动车组保有量将达到3800标准组，动车组发送旅客占旅客发送总量比例将达到65%以上。

二是精准做好客流集中地区和时段运力投放，更好满足旅客需求。通过候补购票数据分析，精准施策，灵活做好运力投放。在北京地区，节前加开旅客列车99对，节后加开旅客列车97.5对；在上海地区，节前加开旅客列车138对，节后加开旅客列车152对；在广州地区，节前加开旅客列车202对，节后加开旅客列车229对。创新运输组织，科学运用高铁繁忙干线天窗时间，安排开行夜间动车组列车219.5对，同比增加62对，覆盖京沪、京哈、沪昆、西成等客流集中的线路。保持普速旅客列车开行规模，重点方向增加普速能力投放，继续开好81对公益性“慢火车”，满足旅客多样化出行需求。

三是持续创新购票服务措施，提升旅客购票体验。延长铁路12306网站售票服务时间，从每日的6：00至23:30，提前到每日5：00至23:30；同步12306网站和线下窗口改签规则，线上也可改签乘车当日24点前其他列车车票。线上退票业务办理时间优化至全天候24小时，同时退票截止时间由开车前25分钟调整至乘车站开车前；对现金购票和已取报销凭证的旅客，可先在12306网站办理退票手续，180天内到全国铁路任一车站领取退票款项；车站自助售票设备新增退票功能，满足使用电子支付方式且未换取纸质报销凭证旅客的退票需求，提供24小时全天候服务；坚持开展窗口人工售票、自助机购票人工服务引导，所有人工窗口全部支持现金购票，保障老年人群购票服务。12306系统自动识别60岁以上老年旅客并优先安排下铺。

四是扩大票价优惠范围和幅度，让旅客共享铁路发展红利。积极响应国家“反向”探亲倡议，引导旅客错峰出行，精准分析2021年铁路春运客流特点，在总结往年春运票价优惠实践的基础上，进一步扩大票价优惠范围，提高票价优惠幅度。将优惠范围从临时旅客列车、冷门线路或方向的“反向”列车，扩大至部分图定旅客列车、热门线路或方向的“正向”列车，春运期间共覆盖241趟列车，其中节前131趟、节后110趟；普速旅客列车从原来的各席别最低优惠5.5折，扩大至硬座最低2折、软硬卧最低5折，动车组列车从原来的最大优惠幅度8折，扩大至最低5.5折。

五是运力安排和购票服务统筹考虑防控需要，严防疫情传播。全面贯彻冬春季常态化疫情防控要求，从售票源头抓起，严格控制列车超员率，预留发热旅客隔离席位,对发热旅客及时下交。

该负责人表示，铁路部门将根据客流变化适时调配运力，动态增开列车，努力满足广大人民群众出行需求，请广大旅客及时关注“铁路12306”网站和“中国铁路”微信公众号发布的信息，合理安排行程。

(责编：乔雪峰、刘阳)
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