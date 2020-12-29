腾讯赵明君：政府推进数字化可以让服务变得更高效

腾讯wecity智慧城市总经理赵明君。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰） 12月28日，由人民网主办的“2020人民财经高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举行。论坛上，腾讯wecity智慧城市总经理赵明君指出，在推进产业数字化的进程中，政府和企业扮演着十分重要的角色，政府推进数字化可以让服务变得更高效，为企业营造更好的营商环境。

赵明君认为，政府推进数字化转型，将有助于数据的产生、数据的汇聚，并结合数据生产要素化进行更多的尝试，进而助推政府、企业以及个人服务的融合发展。

“与此同时，要真正发挥数字经济的高速增长，企业将发挥很大的作用。”赵明君指出，但同时，企业在数字化转型方面也面临着很多困难和挑战。

对此，赵明君建议，首先，要统筹规划、分布实施；其次，落地实施要先易后难，从相对比较容易的部分入手；第三，政府部门要发挥政策引导的作用。

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