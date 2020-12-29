六桂福珠宝与《大国品牌》开启战略合作

原标题：大国品牌六桂福：开启东方文化珠宝新篇章

近年来，从“中国制造”到“中国质造”，高品质高价值的国货越来越受到消费者的青睐，年轻族群已经开始喜欢用“国潮”来彰显个性，打造自我标签，“买国货，用国货，晒国货”成为新一代国潮青年的生活方式。

站在消费升级和中国时尚产业转型的关口上，珠宝设计的国潮风亦有愈演愈烈的势头。90后中产阶级崛起成为珠宝消费升级的最主要力量，人群消费结构和审美观念的转变无疑为本土品牌的崛起提供了机遇——从模仿西方，到回归东方，新国货时代，国创珠宝之路，该怎么走？

“跟风”还是“顺势”？

从2018年兴起到2019年盛行，国潮文化风越刮越猛。在资本和市场利好下，大量所谓国潮新品如雨后春笋般涌现。盲目跟风、缺乏文化内涵、胡乱跨界的问题也逐渐浮出。很多企业什么流行就做什么，想挣一波快钱，却没有用心经营品牌。

国潮能流行绝不只是产品的表面包装，而是其中渗透的历史文化内涵。品牌做国潮应该建立在真正对传统文化、消费者以及自身品牌的理解，并将三者融会贯通的基础上。对珠宝企业而言，以“国”为基，做有文化支撑、有底蕴内涵的产品，是在东方文明全球化浪潮中顺势而为的根本所在。若没有底蕴和内涵，便只是浮于表面的跟风，终将消耗掉时代所赋予的机遇。

打造了去年火爆市场的福韵故宫古法金的六桂福珠宝，企业背靠千年六桂文化，其创始人翁国强的先辈从明朝起便开始操持打金手艺，曾祖父曾被诏入故宫养心殿造办处金玉作，专司御用金玉首饰督造，宫廷珠宝技艺子承父业，代代相传至今。2006年，翁国强创立六桂福珠宝，走上东方文化珠宝的品牌化道路上。在他看来，要将东方文化和传统珠宝手艺发扬光大，打造品牌是最好的选择。

“守艺”还是“创新”？

传统文化的精髓，本就是天道与人文的和谐统一，代代相传的不只是文化和技艺，更有人的经历和情感。翁国强相信，在这些可触碰的珠宝饰物里，埋藏着先辈的智慧与境界。

可时代在发展，技艺要想传承下去，就绝不能因循守旧。只有给传统技艺注入现代活力，让它在今天依然具有生命力，才是正确的守艺方法。

所以六桂福选择了一条融合传统手艺与现代科技的国创珠宝之路。比如传统非遗花丝工艺，历来只为皇家御用，六桂福引进现代3D打印花丝工艺，结合传统手工工艺，以有“花中月老”美称的中国传统爱情之花桂花为设计元素，打造「金桂良缘」黄金婚嫁系列。生产出来的产品一体成型，金重更轻，结构更细腻牢固，形态也显得更生动。

在保留住传统韵味的同时，融合现代首饰设计理念，新技术和旧手艺的融合，传递出一种乐观的姿态，在吐故纳新之后，珠宝守艺人让传统技艺在如今依旧占有一席之地。

“好产品”还是“好品牌”？

2020年六桂福珠宝与CCTV-1《大国品牌》开启战略合作，步入品牌发展的崭新阶段。这一年六桂福推出了与敦煌博物馆合作的福韵敦煌系列，在融合传统古法工艺基础上，增加现代高温珐琅工艺，画龙点睛般再现了敦煌华彩。

“中国有世界级的消费市场，无论从研发、渠道、供应链等方面，六桂福有能力做出好产品，但好产品不代表好品牌。下一步，我们需要做好大国品牌。大国品牌需要的是大格局，用极致的文化产品为产业链创造价值，为渠道提高效率，为行业带来增量，让整个产业受益。”

用“好产品”打造“好品牌”，翁国强表示未来六桂福将发力于社交媒体的运用、文化产品体系的设计以及现代科技工艺的积极融合创新，采用“守艺+创新+文化”的品牌打造模式，以更高级的设计、更国潮的姿态、更先进的技术，走进消费者的视野和生活，让东方文化珠宝“活”起来，真正做到“不负古人，留赠来者”。

(责编：夏晓伦、毕磊)