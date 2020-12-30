受多重因素影响，近期全国能源需求超预期高速增长，各方面高度关注煤电油气运保供情况。近期，新一轮全国大范围寒冷天气到来，有关方面如何应对？记者近日采访了国家能源局电力司司长黄学农。

记者：入冬以来，部分地区出现电力供应偏紧的情况，特别是近日寒潮天气降温剧烈，可能进一步加剧用电紧张情况，请问国家能源局在电力保供方面采取了哪些措施？

答：受多重因素叠加影响，湖南、江西两省用电需求快速增长。据统计，截至12月28日，湖南、江西当月累计用电量分别同比增长17.2%、19.07%，为6年来同期最高。

针对部分地区电力供应紧张情况，国家发展改革委、国家能源局及时组织各地有关部门和电力企业切实做好电力供应保障，特别是做好低温雨雪冰冻等极端天气下的应急保供方案，确保电力安全稳定供应。具体来说，重点采取四方面举措：

一是充分发挥大电网平台作用，挖掘跨省跨区输电通道送电潜力，确保省际盈缺互济。湖南、江西最大外受电能力分别为600万千瓦、260万千瓦，目前已充分发挥。

二是督促各地做好有序用电预案，在确保民生领域和居民用电不受影响的前提下，全面做好用户排查，提前告知供电风险预警，确保用户提前做好应对工作和生产安排。

三是做好煤炭安全稳定供应，提高重点区域和重点电厂存煤水平，确保不出现缺煤停机。截至12月28日，全国统调电厂电煤库存达1.32亿吨，可用天数为17天，处于高位水平。其中，湖南电煤库存336.9万吨，可用25天。江西电煤库存248.7万吨，可用16天。

四是加强监测预警，及时发现苗头性、倾向性问题，并采取切实措施加以解决。我们建立了日报、旬报等机制，会同各地有关部门、国家能源局各派出机构、电网企业、发电企业密切跟踪最新情况，研判形势，协调解决相关问题。

记者：北方地区清洁取暖关系群众切身利益，社会各界一直高度关注。进入采暖季以来，国家能源局在保障群众温暖过冬方面做了哪些工作？

答：北方地区清洁取暖是一项重大民生工程、民心工程。北方地区清洁取暖工作开展以来，国家发展改革委、国家能源局在制定总体规划、构建支持政策体系、做好年度部署、保障能源供应、实施专项监管等方面，开展了大量工作，着重推进各地因地制宜选择清洁取暖方式，合理降低清洁取暖成本，努力保障群众“用得上、用得起、用得好”。

截至目前，北方地区清洁取暖率达到约65%，京津冀及周边地区、汾渭平原清洁取暖率达80%以上。总体上看，北方地区清洁取暖率逐年提升，运行更加平稳，对提升群众获得感和打赢蓝天保卫战作出了重要贡献。今年，采暖季开始时，根据我们对东北地区取暖用煤可能紧张的研判，我们提前谋划、提前部署，采取扩煤源、抓运力、增储备、定预案等措施，有效保障了东北地区清洁取暖的平稳运行。

我们也在密切关注近期寒潮降温等天气变化，高度重视未来可能出现的极端天气对群众温暖过冬的影响，加强清洁取暖用电用气保障。为此，我们建立了清洁取暖旬报、日报制度，并且充分发挥国家能源局派出机构的一线监管优势，大大畅通了信息渠道，及时发现汇总群众反映的问题，确保发现一起协调解决一起。对于因未落实有关政策规定导致群众取暖出现问题的，一经发现，立即查处。下一步，我们将按照党中央、国务院决策部署，扎实做好保暖保供工作，确保群众温暖过冬。

《 人民日报 》（ 2020年12月30日 02 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)