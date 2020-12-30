中老铁路万象至琅勃拉邦段完成铺轨

本报北京、曼谷12月29日电 （记者丁怡婷、孙广勇）中老铁路老挝境内万象至琅勃拉邦段29日完成铺轨，标志着中老铁路建设取得又一重要进展。
自3月27日开始铺轨以来，从老挝首都万象至琅勃拉邦，中老铁路完成正线轨道铺设240公里，占全长的57%。目前铁路线下隧道、桥梁、路基主体基本完工，线上站房全部封顶，铁路运营准备工作也全面提速。
面对新冠肺炎疫情，中老铁路各建设单位采取严格防疫措施，通过实行防疫“绿色通关”，中国作业人员和物资得以到达施工地，确保工程连续施工。至此，今年年初确定的铁路建设目标已全部实现。中国国家铁路集团相关负责人介绍，中老铁路建成通车后，从中国昆明至老挝万象有望实现夕发朝至。
中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里，设计时速160公里，采用中国技术标准和管理标准建设，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。
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