人民网>>财经

中老铁路万象至琅勃拉邦段完成铺轨

2020年12月30日07:58  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京、曼谷12月29日电  （记者丁怡婷、孙广勇）中老铁路老挝境内万象至琅勃拉邦段29日完成铺轨，标志着中老铁路建设取得又一重要进展。

　　自3月27日开始铺轨以来，从老挝首都万象至琅勃拉邦，中老铁路完成正线轨道铺设240公里，占全长的57%。目前铁路线下隧道、桥梁、路基主体基本完工，线上站房全部封顶，铁路运营准备工作也全面提速。

　　面对新冠肺炎疫情，中老铁路各建设单位采取严格防疫措施，通过实行防疫“绿色通关”，中国作业人员和物资得以到达施工地，确保工程连续施工。至此，今年年初确定的铁路建设目标已全部实现。中国国家铁路集团相关负责人介绍，中老铁路建成通车后，从中国昆明至老挝万象有望实现夕发朝至。

　　中老铁路是共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里，设计时速160公里，采用中国技术标准和管理标准建设，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月30日 03 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved