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两部门印发办法小额政府采购项目原则上预留给中小企业

2020年12月30日07:59  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月29日电  （记者曲哲涵）为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》并于日前印发。

　　《办法》要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。小额采购项目（200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目）原则上全部预留给中小企业；对超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例不低于60%。预留的采购份额在政府采购预算中单独列示，执行情况向社会公开。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月30日 04 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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