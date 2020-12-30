浙江金华创建绿色“小水电”

本报电 （徐立星）浙江省金华市婺城区近年来以创建国家绿色“小水电”示范区为契机，实施水电站增效扩容改造。通过技术化改造，每年可向社会提供的清洁能源提升至6515万千瓦时，按照全国火力发电平均标准煤耗335克/千瓦时计算，可节约2.2吨煤/年，可减少排放二氧化碳5.6吨/年。同时，婺城以水系为主轴，深入挖掘白沙溪流域传统文化、自然风情，建设人水和谐的美丽乡村。在厚大溪、莘畈溪流域实施省、市级农民示范园区项目，大力发展休闲旅游业。去年婺城区接待游客破千万人次，其中乡村旅游接待游客超过165万人次，旅游收入增长两倍多。

婺城区水务局局长江卫锋表示，加快推动农村水电转型升级，营造良好的小水电发展环境，将有效提升当地群众生活质量，促进经济社会协调发展。据了解，受益于“小水电”治理改革，婺城区近100个集体经济薄弱村实现了集体增收、农户创富，5000多户低收入农户实现稳定增收，走出了一条可持续发展的新型水电开发道路。

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