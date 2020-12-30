浙江金华创建绿色“小水电”

本报电 （徐立星）浙江省金华市婺城区近年来以创建国家绿色“小水电”示范区为契机，实施水电站增效扩容改造。通过技术化改造，每年可向社会提供的清洁能源提升至6515万千瓦时，按照全国火力发电平均标准煤耗335克/千瓦时计算，可节约2.2吨煤/年，可减少排放二氧化碳5.6吨/年。同时，婺城以水系为主轴，深入挖掘白沙溪流域传统文化、自然风情，建设人水和谐的美丽乡村。在厚大溪、莘畈溪流域实施省、市级农民示范园区项目，大力发展休闲旅游业。去年婺城区接待游客破千万人次，其中乡村旅游接待游客超过165万人次，旅游收入增长两倍多。
婺城区水务局局长江卫锋表示，加快推动农村水电转型升级，营造良好的小水电发展环境，将有效提升当地群众生活质量，促进经济社会协调发展。据了解，受益于“小水电”治理改革，婺城区近100个集体经济薄弱村实现了集体增收、农户创富，5000多户低收入农户实现稳定增收，走出了一条可持续发展的新型水电开发道路。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】