澳门：经修订7项CEPA货物原产地标准明年起实施

新华社澳门12月29日电 （记者郭鑫）澳门特区政府经济局29日表示，通过《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）项下机制，经与内地商议后，确定对7项CEPA货物原产地标准作出优化修订，并于明年1月1日实施。
经济局表示，连同今年7月1日实施的货物原产地标准修订7个项目，全年共计对14项CEPA货物原产地标准作出了优化，产品涵盖肉类食品、坚果类食品、其他食用动物产品（例如燕窝、蜂王浆等）、中药材、调味品及医疗物品等。有关原产地标准优化修订，为澳门从事食品及药品生产企业提供有利条件，促进推动工业的持续发展，配合落实特区政府工业发展政策定位方向。
内地与澳门《CEPA货物贸易协议》于2019年1月1日实施，为8000多项税则产品制定原产地标准，为澳门企业创造更有利条件享受CEPA零关税优惠，把握粤港澳大湾区的发展机遇，将产品输往内地市场。
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