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新版国家医保药品目录来了！新增119种药品

李红梅

2020年12月30日08:17  来源：人民日报中央厨房
 

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      新版国家医保药品目录公布了！日前，国家医保局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》，119种药品被新增进入医保目录，29种原目录内药品被调出目录。调整后的目录内药品总数为2800种，其中西药1426种，中成药1374种。新版目录将于2021年3月1日起在全国范围内正式启用。

最新版国家新冠肺炎治疗方案所列药品全部纳入

      今年8月，《2020年国家医保药目录调整工作方案》印发。根据申报规则，共计704种符合条件的目录外药品通过了申报环节，最终23种（非独家）药品被直接调入目录，138种（独家）药品被纳入谈判范围。共对162种独家药品进行了谈判。经过谈判，共119种谈判成功。

      通过本次目录调整，共119种药品被新增进入目录，另有29种原目录内药品被调出目录。调整后的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》内药品总数为2800种，其中西药1426种，中成药1374种。目录内中药饮片未作调整，仍为892种。

      新冠肺炎治疗相关药品如利巴韦林注射液、阿比多尔颗粒等药品调入目录，最新版国家新冠肺炎治疗方案所列药品已全部纳入国家医保目录，支持新冠肺炎疫情防控。

      一些创新药、上市新药如抗癌药领域的免疫治疗药物PD-1等经谈判降价进入医保。今年8月17日前上市的新药纳入调整范围，最终16种药品被纳入目录。

      此次调整中，增加了不少儿童用药。中国中医科学院西苑医院儿科主任冀晓华说，新增的儿童药品规格和剂型比较符合儿童特点，都是口服液、颗粒，对用量也有明确规定，也是临床上常用的呼吸系统、消化系统用药，提高了儿童医疗保障的水平。

      通过谈判降价和调出目录，将为基金腾出一定空间。新增的119种药品（独家96种，非独家23种），多数是经过谈判实现降价的独家药品，预计2021年增加的基金支出，与谈判和调出药品所腾出的空间基本相当。通过谈判降价和医保报销，预计2021年可累计为患者减负约280亿元。

      29种药品被调出目录，主要为临床价值不高且可替代，或者被药监部门撤销文号成为“僵尸药”等品种。这些药品的调出，经过了专家反复论证，严格按程序确定的。

119种药品谈判成功，降价超一半

      今年是国家医保局连续第三年开展医保目录药品准入谈判工作。与往年相比，今年谈判降价调入的药品数量最多，惠及的治疗领域最广泛。

      国家医保局共对162种独家药品进行了谈判。经过谈判，119种药品谈判成功。谈判总成功率73.46%。谈判成功的药品平均降价50.64%。共涉及31个临床组别，占所有临床组别的86%。

      阿斯利康中国区副总裁黄彬已是连续四年参加国家医保谈判，他说：“今年医保目录调整工作中，创新药物准入速度明显加快，评审过程更加科学、公正、透明，改善了患者对创新药物的可及性，实现患者、企业、医保三方共赢。”

      今年也是首次尝试对目录内药品进行降价谈判，对价格或费用偏高、基金占用较多的14种独家药品进行降价谈判，这些药品单药的年销售金额均超过10亿元。经过谈判，14种药品均谈判成功并保留在目录内，平均降价43.46%。

      将目录内未经过谈判的所谓“老品种”纳入谈判，有利于提升药品经济性、公平性，引导原目录内药品支付标准回归合理，减轻患者负担，节省基金支出。

       国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，国家医保局发挥医保战略购买的优势，充分利用药品准入能够“以量换价”的市场机制，在科学评审、测算的基础上，与企业进行谈判，从“被动买单”逐步转向“主动议价”，初步探索出了一条引导独家药品费用回归合理的中国特色道路，大幅度减轻了参保患者的负担，同时医保药品目录的结构得到了优化升级。

      熊先军说：“2018年至2020年，医保谈判平均降价水平保持在50%以上，加上医保报销，患者减负效果明显。对现行目录内114种谈判药品的监测数据表明，今年的前三季度共有2312.84万人受益，实际报销比例达到68.05%。与谈判前相比，累计为参保患者减少支出近558.72亿元。”

新增17种抗癌药，14种目录内抗癌药降价续约

      新版目录新增了17种抗癌药，其中包括PD-1、仑伐替尼等新药好药。2018年抗癌药专项准入谈判中的14种独家药品按规则进行了续约或再次谈判，平均降幅为14.95%，其中个别一线抗癌药降幅超过60%，目录内癌症用药的保障水平明显提升。

      国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯说，今年新增的肿瘤药物都是这一两年新上市的主流用药，有明确的临床适应症，同时基本覆盖各主要器官的癌症。常见的肺癌、乳腺癌药物增加了，一些不常见的肿瘤也有了可以用的药品，今年还纳入3款pd-1单抗，加上去年1款，共有4款pd-1进入国家医保目录中，用药有了更多选择。目录内原有的药品降价了，可及性大大提高，保证了患者的治疗效果。

      2021年3月1日起，在全国范围内正式启用新版目录。2018年肿瘤专项谈判准入的17个抗癌药，按原有的政策报销到2021年2月28日。

（人民日报中央厨房?健康37℃工作室 李红梅）

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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