原标题：2020年国内国际十大经济新闻

12月29日，由经济参考报主办，全国13家新闻单位及特邀经济学家联合评选出2020年国内十大经济新闻和国际十大经济新闻。这一评选活动旨在全方位多视角梳理盘点2020年发生的国内、国际经济新闻热点，力求掌握政策脉搏，洞悉经济走向。

此次评选出的国内十大经济新闻是：1、我国人均GDP突破1万美元；2、新证券法正式实施 创业板注册制改革落地；3、海南自由贸易港建设迈出关键一步；4、促进“双循环” 中央提出构建新发展格局；5、中央推出一揽子政策助力企业战疫情渡难关；6、中央深改委审议通过国企改革三年行动方案；7、我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；8、十九届五中全会描绘“十四五”发展蓝图 提出2035年远景目标；9、我国绝对贫困人口实现全部脱贫；10、美国不断挑起经贸摩擦 全国进出口创历史同期新高。（详见第八版）

评选出的国际十大经济新闻是：1、多国开征数字税 美启动301调查；2、多国央行加快推进数字货币进程；3、新冠疫情重创世界经济 中国成唯一实现正增长的主要经济体；4、国际金融市场现罕见巨震；5、全球经济刺激规模超2008年金融危机时期；6、WTO新掌门难接棒 多边贸易进程面临挑战；7、跨国技术企业面临更强反垄断监管；8、15国正式签署RCEP协议；9、英欧就未来关系谈判艰难达成协议；10、全球破产企业数量激增 美国创10年新高。（详见第四版）

2020年，新冠肺炎疫情蔓延，世界经济陷入衰退，一些国家遏制打压全面升级，中国经济面临严峻考验。面对压力和挑战，中国保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

2020年，受疫情冲击，全球经济深陷泥潭，一些主要经济体工业萎缩，生产停顿，失业上升，供需失调。这一年，全球化和多极化依然负重前行，新一轮科技革命和产业变革正在破茧而出。

为筛选出2020年具有代表性的经济新闻事件，参加评选的评委在仔细比较、反复推敲备选新闻后，提出修改建议，并投下选票。通过对选票和修改建议的汇总，最终评选出2020年国内十大经济新闻和国际十大经济新闻。

参加此次评选的评委除经济参考报外，还包括（排名不分先后）人民日报、中央广播电视总台、中国日报、中国行业报协会、中国经济传媒协会、中国青年报、参考消息、中国证券报、上海证券报、中华工商时报、新华网、澎湃新闻等新闻单位的相关负责人。

特邀经济学家为国务院发展研究中心原副主任侯云春和中国（海南）改革发展研究院院长迟福林。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)