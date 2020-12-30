强监管加码 明年重点领域反垄断料掀高潮

“反垄断”成为2021年经济工作的关键词之一。日前召开的中央经济工作会议首次提出强化反垄断和防止资本无序扩张，并明确“完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范”，“加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为”，“金融创新必须在审慎监管的前提下进行”。

近段时间，反垄断强监管信号密集释放。市场监管总局、中央网信办等多部门紧锣密鼓开会部署，相关配套文件连续出炉。地方上，浙江、四川、安徽等多地召开省委经济工作会议并频频强调“反垄断”。专家指出，展望2021年，互联网、金融、民生等重点领域反垄断监管利剑高悬，与此同时，反垄断法已列入2021年预安排的重点立法之一，伴随反垄断法律制度体系落地，反垄断也将掀起新一轮高潮。

部委地方齐出反垄断利剑

市场监管总局12月24日公开表示，根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。此前不久，12月14日，市场监管总局依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，对阿里巴巴等三家企业分别处以50万元罚款。

“回顾2020年，我国反垄断执法力度持续加大。除了对三个互联网平台企业未依法申报经营者集中的违法行为予以顶格行政罚款外，还查处多起有关燃气、水务、原料药等与基本民生息息相关的垄断案件。反垄断配套文件也在密集出炉。国务院反垄断委员会制定出台《关于汽车业的反垄断指南》，市场监督管理总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》。”国务院反垄断委员会专家咨询组成员、清华大学法学院竞争法研究中心主任张晨颖对《经济参考报》记者表示。

2021年重点领域反垄断执法还将进一步强化。中央经济工作会议提出要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。

围绕强化反垄断，近期多个部门紧锣密鼓展开部署。12月24日召开的2021年全国交通运输工作会议提出，2021年要加快形成统一开放的交通运输市场。加强运行监测，强化交通运输领域反垄断。

同一天，中央网信办召开全办干部大会，提出要着眼提高监管能力，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台企业依法健康有序发展。

12月25日，市场监管总局召开党组扩大会议，研究部署明年市场监管系统重点工作，并明确要坚决落实党中央关于强化反垄断和反不正当竞争的重大决策，切实提高反垄断工作能力，营造公平竞争的制度环境。

近日，各地陆续召开省委经济工作会议，谋划2021经济发展路线图，“反垄断”也成为高频词。浙江要求，健全民营经济高质量发展机制，建设高标准市场体系，优化营商环境，强化反垄断和防止资本无序扩张，增创市场经济体制机制新优势。四川指出，要强化反垄断和防止资本无序扩张，坚决依法打击非法金融活动，多措并举化解高风险金融机构、重点企业债务风险。安徽要求，以“强化反垄断和防止资本无序扩张”为突破，落实省委防范化解重大风险“1+9+N”方案体系，完善共建共治共享的社会治理制度。

金融科技领域反垄断成看点

值得注意的是，中央经济工作会议在提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”时，特别强调“金融创新必须在审慎监管的前提下进行”。在业内看来，金融数据垄断、“大而不能倒”等问题和风险也愈发凸显。监管部门近来密集发声强化反垄断、促进更公平市场竞争，金融“伪创新”“裸跑”不受监管的时代将终结。

银保监会主席郭树清近日指出，金融科技行业具有“赢者通吃”的特征。大型科技公司往往利用数据垄断优势，阻碍公平竞争，获取超额收益。要更多关注大公司是否妨碍新机构进入，是否以非正常的方式收集数据，是否拒绝开放应当公开的信息，是否存在误导用户和消费者的行为等。

光大证券首席银行业分析师王一峰表示，大型科技公司作为平台中介，凭借场景优势，掌握流量分发，客观上造成了金融机构在流量导入、客户管理、风险控制方面对科技巨头实质性依赖。其风险可能会引起其他领域的连锁反应，出现“大而不能倒”的局面，形成自然垄断和“赢者通吃”的局面，可能会引致效率低下并阻碍创新和社会进步。

实际上，围绕金融领域反垄断，一系列政策补短板措施加快落地。11月1日正式实施的《金融控股公司监督管理试行办法》明确要求，关联方之间不得违背公平竞争和反垄断规则。

招联金融首席研究员董希淼表示，良性的金融创新应坚持以服务实体经济为根本目的。近一段时间，我国金融管理部门出台一系列措施，加大力度整治金融市场乱象和资本无序扩张，加强反垄断规制，特别是对于以监管套利、无序扩张为主要形式的“伪创新”，坚决予以整治和取缔，有利于构建公平有序的市场秩序，促进金融业稳健发展。

反垄断法律制度体系落地在即

在专家看来，2021年反垄断高潮将至。互联网、金融、民生等重点领域反垄断监管将加码，反垄断法律制度体系也有望加快落地。

中央经济工作会议提出，要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。全国人大常委会法工委发言人岳仲明日前介绍，2021年预安排的重点立法工作包括修改反垄断法等。

市场监管总局表示，下一步还将制定出台《网络交易监督管理办法》《关于平台经济行业的反垄断指南》等一批规范线上经济发展的制度措施。

中国政法大学经济法研究所所长张钦昱对《经济参考报》记者表示，规制平台经济，促进数字经济平稳发展须以修改完善《反垄断法》为前提。为保障各法律部门之间协调一致，《反不正当竞争法》《电子商务法》《消费者权益保护法》《价格法》等法律皆需适时修改，共同治理平台滥用、限制竞争的行为，为更多互联网企业提供平等参与市场竞争的机会。

张晨颖指出，要不断提升市场经济法治化水平，进一步完善在重点、难点领域施行反垄断法的具体规则，优化反垄断法律制度体系化，发挥反垄断法作为市场经济基本法的制度功能，为各类市场主体自由竞争、公平竞争提供基本保障。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)