拉美经济深陷衰退复苏缓慢

受新冠肺炎疫情影响，2020年拉美经济社会结构性矛盾凸显，经济一度陷入深度衰退。下半年以来，拉美多国经济出现回暖迹象，预计2021年将在艰难中缓慢复苏，而与中国的经贸关系成为本地区经济企稳向好的重要力量之一。

自2月底巴西确诊首例新冠肺炎病例以来，拉美多国陆续启动居家隔离、限制非必要活动、关闭边境等防疫措施，经济发展受到严重影响。据统计，第二季度墨西哥国内生产总值同比下滑18.7%，创30年来最差表现；哥伦比亚同比下滑15.7%，为有记录以来最大降幅；秘鲁同比下滑30.2%，表现为历史最差。

自下半年起，许多拉美国家迫于经济压力，不得不在疫情传播高峰期启动复工复产。作为拉美经济大国，巴西、墨西哥部分经济指标陆续恢复。墨西哥以汽车行业为首的制造业及对外贸易等主要经济领域逐渐复苏，巴西受疫情影响严重的服务业等行业明显好转。据国际劳工组织报告，拉美和加勒比地区就业问题在第二季度后期已有所缓解。

穆迪分析公司拉美地区负责人阿尔弗雷多·科蒂诺表示，今年第三季度，拉美地区在内部消费需求恢复和全球外部需求增多的背景下，逐渐扭转经济衰退势头。随着中国等经济体复苏，地区外部对原材料和制造业产品需求逐渐加强，尤其是在电子和汽车领域。一些预测机构和多国央行逐渐调高对拉美国家2020年经济发展预期。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会12月16日发布报告称，拉美和加勒比地区经济今年预计萎缩7.7%，明年增长3.7%。穆迪分析公司预测，拉美地区今年经济将萎缩7.2%，明年增长4.3%。标准普尔预测，拉美地区主要经济体国内生产总值将于2022年下半年恢复至疫情前水平，墨西哥和阿根廷则相对较为缓慢。

拉美经济复苏面临很多挑战。下半年以来，哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷和墨西哥等多国遭遇疫情反弹，拉美地区成为全球疫情最严重的地区，需要尽可能兼顾复工复产和防疫抗疫间的平衡。

经济合作与发展组织12月发布的全球经济展望报告分析认为，阿根廷尽管于下半年达成债务重组协议，一定程度上缓解了债务危机，但该国宏观经济不平衡现象加剧和长期居家隔离等措施，导致内需不振，影响经济复苏。高财政赤字水平也加剧了通货膨胀压力。智利采取稳健的财政和货币政策，通过强有力措施防止了经济持续衰退和疫情进一步影响，持续推动结构性改革、增加教育和基础设施建设等公共项目投资。

国际信用评级机构标准普尔等机构分析指出，拉美多数国家政府财政刺激政策不足，缺乏对就业市场和贸易发展等领域的充分支持，多数国家长期居家隔离等抗疫措施影响经济增长。

同时，疫情长期在拉美蔓延激起深层次经济社会矛盾。根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会等机构报告，2020年拉美地区贫困率将上升37.7%，超过9800万拉美民众将陷入极端贫困。此外，拉美国家普遍在经济发展中存在较多结构性问题，如非正规就业比重高、数字经济发展落后等，加剧了对地区经济增长的影响。

拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳表示，由于疫情带来的多重负面效应，叠加之前持续十年的低增长，拉美地区面临120年来最严重的经济危机。明年该地区经济复苏较为乏力，可能要到2024年后才能恢复至疫情前水平。

12月以来，巴西、墨西哥、智利、哥斯达黎加等国在对外疫苗合作方面取得进展。巴西经济部长保罗·格德斯表示，未来巴西经济可持续性复苏程度，取决于大规模疫苗接种推动投资与消费的复苏。他表示，安全复工复产、重启就业也将有力推动经济增长。墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利表示，疫苗接种将为墨西哥抗疫开启“希望之光”，希望通过疫苗接种，推动建立有效防疫机制，遏制疫情快速传播。

英国智库牛津经济研究院拉美首席经济学家马科斯·卡萨林表示，未来，巴西和阿根廷等国经济发展对政府财政等方面较为敏感，智利和秘鲁未来发展很大程度取决于国内政局变化。美元持续走弱和国际石油价格提升，将成为推动发展中经济体前进的有利因素。各国明年陆续开展疫苗接种则有助于推动服务业等领域复工复产，也有利于防范拉美地区经济风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)