工信部：做大做强数字经济 有序推进5G网络建设及应用

据工信部消息，12月28日至29日全国工业和信息化工作会议在京召开。会议指出2021年将突出抓好八个方面的重点工作任务，明确将编制实施网络强国建设行动计划，做大做强数字经济，有序推进5G网络建设及应用，推动网络优化升级；同时加快发展先进制造业，提高新能源汽车产业集中度。

会议指出，“十三五”规划主要目标任务如期完成，我国工业和信息化发展取得新的历史性成就。2016年至2019年，我国制造业增加值年均增长8.7%，由20.95万亿元增至26.92万亿元，占全球比重达到28.1%；数字经济规模年均增长16.6%，由22.6万亿元增至35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。建成全球规模最大的光纤和4G网络，5G产业整体实力跻身全球高端。

据悉，2021年工信部将突出抓好八个方面的重点工作任务，包括推动基础和关键领域创新突破，着力稳定和优化产业链供应链，加快制造业数字化转型，大力推动信息通信业高质量发展，加大支持中小企业发展，科学制定工业和信息化领域“十四五”规划等。

在大力推动信息通信业高质量发展方面，工信部将编制实施网络强国建设行动计划，统筹推进技术产业、基础设施、产业应用、网络安全和治理等各项任务，做大做强数字经济。有序推进5G网络建设及应用，推动网络优化升级，加强信息通信行业监管，强化网络安全综合保障，加大无线电管理力度。

在着力稳定和优化产业链供应链方面，将聚焦关系国计民生和国家经济命脉的重点产业领域，着力增强产业链供应链自主可控能力。全面系统梳理我国制造业发展状况，开展制造业强链补链行动，推动全产业链优化升级。围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程，坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)