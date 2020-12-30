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央企去产能任务提前完成 多项改革冲刺收官

记者 王璐 王文博 北京报道

2020年12月30日08:21  来源：经济参考报
 

　　去产能是“十三五”期间供给侧结构性改革的首要任务。2016年以来，中央企业主动关闭退出钢铁产能1644万吨，煤炭产能1.19亿吨，整合煤炭资源2.4亿吨，妥善分流安置职工12万人，提前完成去产能总体目标任务。

　　这是12月29日举行的“深化供给侧结构性改革推动企业高质量发展”媒体通气会上公布的信息。据透露，下一步，国资委将会同有关部门全力推进国有企业退休人员社会化管理，做好厂办大集体改革收尾工作，完成“三供一业”、市政社区管理等职能分离移交、教育医疗机构深化改革收官工作。同时，持续深入推进中央企业强化参股管理，不断提升参股经营投资水平，提高国有资本配置效率，促进混合所有制经济健康发展，有效推动供给侧结构性改革，推进企业高质量发展。

　　国务院国资委副主任翁杰明在会上表示，通过去产能、环保安全督查和加大违法违规整治力度，钢铁煤炭市场环境得到净化，企业运行质量和效益逐年提升。同时，实现了布局结构上的持续优化，形成了以中国宝武和鞍钢两家世界级钢铁专业公司为主、新兴际华集团以铸管为特色的“2+1”中央钢铁企业新格局；改变了中央企业煤炭资源分布散、同质化经营、重复建设的局面，基本实现了非煤主业企业原则退出煤炭行业的目标，初步形成了中央专业煤炭企业做强做优做大、电煤一体企业资源优化配置的新格局。

　　中煤集团党委常委、总会计师赵荣哲介绍，中煤集团积极主动参与央企煤炭资源专业化整合，涉及国投等9家央企煤炭资源，资产总额达1300亿元，职工5.9万人。接受企业生产运营、经营质量明显提升，新集公司移交当年成功摘掉ST帽子，国投煤炭、保利能源实现扭亏为盈。

　　数据显示，通过去产能工作，中煤集团优质高效产能得到充分发挥，产能结构进一步优化。经济效益稳步增长，利润总额实现了由2015年亏损40亿元到今年预计盈利150亿元的巨大转变。

　　会上还透露了中央企业在剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题、压减法人层级、加强参股管理等方面的进展。截至目前，所有中央企业的管理层级控制在5级以内（含5级），法人总数累计减少超过1.7万户，减少比例超过30%。职工家属区“三供一业”、市政社区管理等职能分离移交、教育医疗机构深化改革等基本完成，退休人员社会化管理完成92.1%，厂办大集体改革完成98.1%。

　　加强中央企业参股管理也取得积极成效。“对非主业、高风险、效益差、非持续经营的低效无效参股投资，通过清理退出、重组整合等措施，加大处置力度，加快资产盘活。目前已清理退出187项，收回资金34.5亿元。”翁杰明介绍说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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