财政部：小额政府采购项目原则上全部预留给中小企业

财政部网站29日消息，日前，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，明确政府采购预留份额专门面向中小企业采购，小额采购项目原则上全部预留给中小企业。

财政部、工业和信息化部有关负责人介绍，对于细化预留份额的规定，要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。一是小额采购项目（200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目）原则上全部预留给中小企业。二是对超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中，预留给小微企业的比例不低于60%。预留的采购份额在政府采购预算中单独列示，执行情况向社会公开。

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