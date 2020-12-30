2020全球IPO融资额接近历史高位 投资者担忧市场泡沫浮现

2020年，新冠肺炎疫情的冲击使全球首次公开募股（IPO）市场表现先抑后扬，在各国央行向市场大量注入流动性的背景下，机构预计全年IPO市场融资额将接近历史高位。

IPO融资额接近历史高位

英国《金融时报》12月29日报道称，2020年企业通过股票上市筹集的资金超过了除2007年以外的任何一年。路孚特的数据显示，2020年全球企业通过IPO融资近3000亿美元，其中美国企业融资额达到创纪录的1590亿美元。

安永12月份发布的《中国内地和香港IPO市场调研》报告也指出，在新冠肺炎疫情影响下，全球IPO活动仍保持一定的增长，全年预计有1338家企业上市，同比上升17%；融资额上升27%，预计为2654亿美元。

据统计，全球IPO市场表现在不同地区呈现出冷热不均的现象。

路孚特的数据显示，与2019年同期相比，亚洲IPO的资金规模增长了75％，美国增长了13％，相比之下，欧洲同期IPO仅筹集了190亿美元，创下自2012年以来的最低水平。即使扣除空壳公司IPO募集的约760亿美元资金，美国和亚洲的IPO融资额也较去年跃升逾70%。相比之下，欧洲市场的IPO融资额则表现平平，相较2019年还下降了十分之一，几乎只有2018年的一半。

安永报告称，中国内地和香港市场IPO表现突出，二者IPO数量和融资额之和，同比分别增长了49%和55%，占全球总量的40%和45%。今年A股市场IPO总规模达到人民币4707亿元（约合720亿美元），创2010年以来新高，平均融资额保持在近年来的高位；香港市场IPO融资额达到3905亿港元（约合504亿美元）。科创板IPO数量和融资额在A股各板中均列第一。安永预计，2020年A股市场全年有395家公司进行IPO，与去年相比IPO数量和融资额同比分别增长97%和86%；香港市场全年共有144家公司首发上市，尽管IPO数量减少11%，但中概股的二次上市使融资额上升24%。

港交所数据显示，截至12月10日，香港市场2020年的IPO融资总额达到468.80亿美元，全球排名第二，有望创2010年以来新高。

中国依旧是跨境IPO企业的主要来源地。安永称，2020年共有35家中国企业首发上市，包括陆金所和理想汽车等多家中国企业赴美上市，融资额达到123.2亿美元，比去年上升233%。另外，共有9家在美上市的中概股以二次上市方式回归香港市场，其中包括阿里和京东等，共筹集资金1313亿港元（约合170亿美元），占全年融资总额34%。按融资额计，前十大IPO当中有5家为中概股二次上市，占比达56%。

科技医疗成追捧对象

股票估值反弹加上科技企业受到追捧，都促成2020年IPO融资热潮。从十大IPO行业分布来看，61%的筹资额来自新经济企业。

在美国股市3月份出现熔断后，美股在大量流动性的支持下回升至创纪录高点，11月份突破30000点。媒体援引高盛股票资本市场全球主管大卫·路德维希的观点称，部分公司受益于疫情期间生活方式的转变，它们的股票受到了令人难以置信的热捧。其中，科技、医疗和消费股为最大赢家。

远程办公的兴起让云计算供应商Snowflake和为视频游戏设计软件的Unity都成为IPO大热门。外卖平台DoorDash和共享住宿平台爱彼迎等快速发展的高科技企业的公开上市更是加剧了科技股IPO的狂热，这些公司的股票价格在上市首日上涨幅度在70%-120%之间。

美股市场上，今年创下最大融资规模的爱彼迎，融资37亿美元，超过沃伦·巴菲特支持的Snowflake的30亿美元融资规模，也超过DoorDash的28亿美元融资规模。

德意志银行股票资本市场主管杰弗里·邦泽尔称，投资者已经开始相信疫情期间的转变会产生长期影响，尤其是对科技公司。他说：“科技公司对世界变得更重要，这是一个现实。（疫情结束后）有些人回到餐馆就餐反而会觉得不舒服，而会继续叫外卖。”

研究公司PitchBook发布的一份报告称，在疫情期间，科技和医疗保健领域尤其受到资本追捧，预计明年在这两个领域的投资将会继续增长，在生物制药领域的风险投资规模可能也会超过200亿美元。PitchBook还预计，更多大型的科技创业公司将会在明年进行IPO，或者采取直接上市的方式。

统计公司Dealogic的数据也显示，过去5年中，香港最大的9宗IPO都发生在2020年，其中3宗与生物技术和医疗保健相关，3宗是包括京东健康在内的科技股，另外3宗是消费领域企业。

市场担忧股市泡沫

据市场人士统计，全球股票总市值12月创下100万亿美元最高纪录，是历史上从未出现过的高水平。

近期爱彼迎等股票上市首日股价暴涨，让部分投资者将其与2000年和2007年的股市泡沫进行类比。瑞银金融服务公司美洲新兴市场首席投资官阿莱霍·泽万科近日表示，近期美国股市IPO活动已经让一些人疑惑美国股市是否正在形成泡沫。

从统计数据看，作为衡量投资者IPO热情的指标，Renaissance IPO ETF今年以来已累计上涨111%，远超标普500指数的涨幅。此外，截至12月10日，今年进行IPO的美股公司上市首日的平均价格涨幅达到了38.7%，在过去40年中仅次于1999的71.2%和2000年的56.3%。

一家资产管理集团的首席执行官（CEO）警告投资者说，应对当前这种活跃的市场环境保持谨慎，一些IPO定价处于最终“不可持续”的水平。他表示，问题的关键是，市场对于这些公司的前瞻增长率是否定价过高，这最终可能会导致“很多惨案”。

德意志银行信贷策略师吉姆·里德近日发表报告称，标普500指数的周期性调整市盈率（CAPE）现在已经攀升至2000年互联网泡沫时期以外的历史最高水平。

一些分析人士认为，美股确有可能在今后几个月进入更大的泡沫之中，而泡沫之后投资者则必然会面对满地狼藉。

不过，美联储主席鲍威尔认为，鉴于利率处于如此低的水平，他不认为股票价格必然被高估。

泽万科也认为，美国股市看起来没有处于泡沫之中。当今的估值虽高于平均水平，但在超低利率环境下是合理的。他还认为，近期很可能出现震荡以消除一些泡沫。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)