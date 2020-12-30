2020年国际十大经济新闻

1、多国开征数字税 美启动301调查

2020年1月起，意大利、英国、印度和法国等国开征数字税。6月2日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布，针对欧盟和英国等10个贸易伙伴的数字税发起“301”调查，以确定这些国家的数字税是否歧视美国技术企业，并决定是否需要征收关税加以报复。6月，美国还暂停在经合组织框架下就征收跨国技术企业数字税协议开展的谈判，近140个国家参与的这项谈判的磋商期限将延至2021年年中。

2、多国央行加快推进数字货币进程

在私人部门数字货币快速发展的背景下，全球央行加快推进央行数字货币（CBDC）的研究和创建。根据国际清算银行（BIS）的调查，全球80%的央行已在探索研发CBDC，至少36家央行发布了零售或批发CBDC的计划。7月23日，立陶宛央行发行全球第一枚央行数字货币LBCoin。中国和瑞典等国家已在年内启动试点。

3、新冠疫情重创世界经济 中国成唯一实现正增长的主要经济体

国际机构普遍认为，在新冠肺炎疫情没有得到完全控制的背景下，2020年世界经济难以走出深度衰退。国际货币基金组织（IMF）10月最新预测，今年全球经济增长将萎缩4.4%，中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。世界贸易组织预计，2020年全球贸易将下降9.2%。联合国贸发组织预计，2020年全球直接投资下降幅度将达30%-40%。

4、国际金融市场现罕见巨震

新冠肺炎疫情在全球蔓延引发金融市场罕见巨震。多国股市3月出现前所未有的密集熔断现象，美国最为突出，4次触发熔断；4月20日，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格收于每桶-37.63美元，罕见跌入负值；黄金由于避险需求增长，8月份一度涨至每盎司2075美元的历史最高位。此后，全球央行联手注入流动性，市场得以修复。

5、全球经济刺激规模超2008年金融危机时期

为应对新冠肺炎疫情冲击，各国央行释放大量流动性。3月3日和15日，美联储两次紧急降息共150个基点，将联邦基金目标利率下调至0-0.25%，降息速度和幅度均超过2008年金融危机时期水平。美联储还开启无上限量化宽松政策，并重启次贷危机时的货币工具，向市场释放大量流动性。其他国家央行纷纷跟进。据统计，美联储、英国央行、日本央行和欧洲央行仅今年在量化宽松政策上就投入了5.6万亿美元；今年1月至11月，各国央行累计降息次数超过200次。

美日欧等主要经济体还推出史上规模最大的财政刺激措施。据国际货币基金组织统计，截至今年11月，全球主要国家通过的财政刺激政策已经达12万亿美元，约占全球国内生产总值的12%。

6、WTO新掌门难接棒 多边贸易进程面临挑战

世界贸易组织（WTO）原总干事罗伯托·阿泽维多5月14日宣布提前一年结束任期，并于8月31日正式离任。经过遴选，10月28日，尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为新任总干事最终推荐人选。但由于美国拒绝支持，WTO取消了原定于11月9日举行的决定新任领导人选会议，至今WTO仍处于无掌门状态，难以正常运转，多边贸易进程面临严峻挑战。

7、跨国技术企业面临更强反垄断监管

跨国技术企业在全球范围内正面临更强反垄断监管。12月15日，欧盟委员会公布了《数字服务法》和《数字市场法》两部草案，这是欧盟20年来对数字服务法规的最大幅度修改，旨在遏制科技巨头的不正当竞争行为。根据新规草案，跨国技术公司未来除了可能继续面临巨额罚款外，还可能会被下令拆分或出售业务。美国国会、司法部和联邦贸易委员会今年都相继对这些企业发布反垄断报告或提起反垄断诉讼 。

8、15国正式签署RCEP协议

11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署仪式以视频方式进行，全球最大自贸区诞生。签署RCEP的15个成员国包括东盟10国以及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰，总人口达22.7亿，国内生产总值总额达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元。

9、英欧就未来关系谈判艰难达成协议

1月31日，英国正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。在此期间，英国和欧盟就未来关系的谈判异常艰难，多次推迟，英国“硬脱欧”风险贯穿全年。12月24日，欧盟与英国就未来关系达成协议。

10、全球破产企业数量激增 美国创10年新高

受新冠肺炎疫情影响，全球企业破产数量大增，主要集中在能源、零售、航空、餐饮和工业等行业。惠廷石油公司、彭尼百货、罗德与泰勒百货、维珍大西洋航空和日本亚洲航空等知名、老牌企业相继破产倒闭。美国破产企业数量已达2019年的10倍，申请破产的较大规模企业超过500家，达10年最高。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)