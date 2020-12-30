超500亿涌入教培市场 机构们的钱都花哪了

2020年即将结束，对教培行业来说，市场的繁荣也吸引了大量资金的入场。截至12月29日，据北京商报记者不完全统计，2020年投入教培市场的资金已经超过500亿元人民币，创下历年之最。同时，近一个月来，好未来、跟谁学、猿辅导、作业帮等头部玩家又相继完成了大额融资，其中，作业帮E+轮融资超16亿美元，好未来定增33亿美元。巨额资金的涌入为本就火热的K12红海再添一把柴，而在资金的加持下，机构们都瞄准了机遇与风口，不断加快跑马圈地与整合业务的步伐。引人思考的是，市场上超500亿元人民币的融资究竟都花在了哪？在经历过一波又一波的烧钱之后，教培领域的格局又将如何重新洗牌？

年末融资潮

尽管2020年即将落幕，但教培市场上的浪潮仍未平息。进入12月后，多家头部教培机构先后宣布完成新一轮融资或定增。在二级市场上，好未来宣布完成了33亿美元的定增，其中，23亿美元为可转换债券，由美国私人股权投资公司银湖资本领投，10亿美元为新发行的公司A类普通股。另一家教育巨头跟谁学也在本月初完成了8.7亿美元的特定增发。

跟谁学创始人兼CEO陈向东表示，公司完成的特定增发的8.7亿美元没有去寻找第三方，也没有去寻找投行的帮助。“我们就是和律师沟通，和投资人沟通，不到一个礼拜我们就完成了这个交易，并且在我们宣布做这项特定增发之后，在一个礼拜之内，钱是全部到账的。”

而在一级市场上，在线教育独角兽公司猿辅导和作业帮也分别在年末获得了融资。具体来看，猿辅导获得了来自云锋基金的3亿美元融资，在此次融资完成后，猿辅导在2020年的融资金额达到35亿美元；作业帮则完成了超过16亿美元的E+轮融资。同时，作业帮创始人兼CEO侯建斌也表示，在线教育已经进入了长期竞争，在获得融资后，作业帮将继续聚焦K12大班课，重投教育和科技，增强核心竞争优势，扩充产品品类，加大新业务的布局。

同时，据北京商报记者此前的不完全统计，截至2020年11月20日，教培公司在一级市场共发生了196起融资事件，融资金额已经超过460亿元人民币。12月频发的融资事件又再次将今年教培行业的总融资额推向新的高度，目前，2020年教培市场的总融资额已超500亿元，而2019年的同期总融资额数据则在200亿元人民币左右。由此，资本在今年对教培市场的关注可谓是前所未有。

钱去哪儿了

资本的抢入无疑让教育行业成为今年最受瞩目的领域之一。百亿资金的加持下，教育机构们纷纷发力营销。根据腾讯营销洞察（TMI）与明略科技联合推出的《在线教育行业内容营销洞察白皮书》显示，2020年，以在线教育为主的教育品牌在内容营销领域都进行了加码。与2019年相比，2020年投放内容营销的在线教育品牌数量增长了一倍，合作投放的节目包括综艺、电视剧等多种类型。

同时，根据App Growing发布的《2020年Q4教育行业广告投放分析》（以下简称《分析》）数据统计，2020年四季度，教育培训行业的广告投放数量在全行业广告投放数量中排名第5，相比Q3的投放排名有所提升。《分析》指出，具体来看，10月教育培训广告占比较低，未进入前五，而11、12月电商月时，教培广告占比分别为5.89%、7.63%，投放力度逐月增强。值得注意的是，快手已经成为K12教培广告的重要阵地。

此外，据App Growing统计，2020年Q4进行投放的前五名机构均为目前教培行业内的头部玩家，且全部集中在K12领域。包括高途课堂、学而思网校、作业帮、猿辅导、有道精品课等在内的机构均上榜。

有业内人士指出，年末增加的广告投放或为机构们迎接寒假招生提前做的准备。多鲸资本合伙人葛文伟在接受北京商报记者采访时表示，不管是作业帮还是好未来，这些机构在年底的大额融资基本都是为了寒假的拉新和明年的拉新。“各家机构都是在准备明年争夺市场的子弹。”

或将回归线下争夺

教培行业的资金涌入催生了巨头的诞生，在今年一级市场的融资中，猿辅导和作业帮的融资占据了总融资额的绝大部分份额，行业的马太效应正不断加剧。有业内人士表示，巨头们花在营销和获客上的钱，是小机构难以企及的，正因如此，部分小机构选择不和巨头们正面冲突，在投放上避其锋芒。

在指明灯智库联合创始人郁苗看来，继2019年暑假在线教育广告大战和2020年的疯狂投放之后，2021年将成为在线教育进行线下获客的鏖战之年。“教培行业和零售行业的商业逻辑有很多相似之处，从新零售的角度来看，社区便利店是新零售的一个很好的线下流量收集器，横向对比来看，教培行业的线下班级和线下机构也有非常好的获客能力。实际上，线下获客的成本要比线上获客低。由此，增加线下团队的投入是有利于教育机构进行线下获客的。”

此外，葛文伟认为，从2012年在线教育兴起之初到现在，目前教育行业内的融资已经接近尾声。“所以呈现出融资的数量下降、单笔融资金额不断上升的趋势。”而在线教育巨头们的发展是否将打破三四线等教育资源稀缺城市的市场格局呢？葛文伟表示，在线教育机构推出的课程只能满足一部分学生的需求，但不能覆盖整个用户需求。“教培行业最终会呈现出线上线下长期并存的局面。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)