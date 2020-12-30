苏州交出“成绩单” 数字人民币试点还有多少可能

12月11日8时发放，12月27日24时结束，为期半个月的苏州数字人民币红包试点活动正式收官。96614人领取红包，线上消费金额占比近五成，536人“尝鲜”双离线支付，此次苏州数字人民币试点可圈可点，也相较此前深圳试点取得多个突破。如今，数字人民币试点不断扩围，后续或将在试点场景、技术等方面有进一步的突破。

近半中签者选择线上消费

苏州正式交出数字人民币红包试点“成绩单”。据“苏州发布”12月28日晚消息，截至12月27日24时，中签市民已领取红包人数96614人，占总中签人数比例为96.61%，已消费红包金额1896.82万元，占发放红包总金额比例为94.84%，其中，线下商户消费红包金额1049万元，占比55.3%，线上（京东商城）消费红包金额847.82万元，占比44.7%。

本次活动通过摇号抽签方式，向全市10万名符合条件的中签人员发放数字人民币消费红包，单个红包金额200元，累计红包总金额2000万元。一中签者告诉北京商报记者，领到200元数字人民币红包后，他第一时间通过京东自营平台购买了所需商品。

众所周知，此次苏州试点在线上支付场景取得突破，京东数科成为首个与六大行均开展合作并接入数字人民币电商平台消费试点场景的科技公司，包括工、农、中、建、交以及邮储银行均可使用京东App。而整个试点中，44.7%的中签者选择线上消费红包，这一占比也成为亮点数据。

正如麻袋研究院高级研究员苏筱芮所评价，苏州红包试点这一消费数据符合预期，起到了良好的推广效果，相比深圳试点，线上消费成为了亮点，44.7%的比例展现出数字人民币在线上场景运用的广阔前景。

“从数据上来看，线上线下支付占比接近，基本符合试点预期。”上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰同样认为，本次苏州数字人民币红包试点中，亮点之一是有了线上消费红包的渠道，而且消费占比不低。在他看来，尽管引入线上消费场景是首次，但试点“成绩”亮眼。未来的试点中，或将逐步放开更多符合资质和条件的第三方申请接入。

536人“尝鲜”双离线支付

此次面向苏州市民个人发放的2000万元数字人民币红包，既是苏州市在疫情防控常态化期间为刺激消费、拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

根据“苏州发布”披露，此次线下消费场景以商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务为主，全市共布设了可使用红包的线下商户10368家，在10个市（区）板块的核心商圈均有覆盖，排名前五位的线下消费商户为来伊份、中石化、中移动、大润发、天虹商场。

北京商报记者从多位商户及中签者处采访了解到，与此前深圳试点一样，活动结束后仍可以正常接受数字人民币付款。

值得一提的是，此次苏州数字人民币试点还有一个亮点数据，即共有536人参与“双离线”支付体验。

所谓“双离线”支付，即在无网或弱网条件下，用户交易或者转款时，不连接后台系统，而是通过在钱包中验证用户身份、确认交易信息并进行支付的方式完成交易。以一名中签者的操作为例，消费者和商户都将手机关闭网络后，可选择碰一碰的功能收付款，即可完成支付。不过，这一操作对中签者手机设备也有要求，目前，中签者需使用指定型号手机终端，并安装具备离线支付功能的App才可完成。

在刘峰看来，此次双离线支付试点中，参与体验的人数和消费的红包都达到了此次测试的预期，但是人数还需要更大规模的测试。因此在后面试点城市中，应加大双离线测试的规模，为未来推广做准备。

北京等地试点在即

引发关注的是，接棒深圳、苏州，更多试点地区和试点场景开放在即。

12月29日，据北京日报报道，在北京丰台区丽泽商务区，一家名为漫猫咖啡的咖啡店内启动了数字人民币应用场景测试，获得授权的消费者已经可以用数字人民币钱包支付购买各类商品，且此次是数字人民币首次将应用场景在北京试点应用。

事实上，关于北京数字人民币试点的消息频频传出。就在12月15日，北京市地方金融监督管理局副局长李妍还曾介绍，市金融局正会同有关部门共同推动数字货币，将大力推动数字货币试点，按照国务院的批复，试点主要聚焦冬奥场景。

“从试点来看，后续数字人民币试点中，一方面会加大支付功能及场景的测试，另一方面还将加大和金融隐私及支付安全的测试，为未来数字货币真正落地做好安全防范工作。”刘峰认为，从深圳、苏州的试点来看，后续试点的功能或将实现更高突破，且试点城市也会从个别经济强的地区逐渐扩展到其他地区；同时，测试的领域也会逐渐放开，新技术和关联技术也会逐渐导入。

苏筱芮进一步指出，“后续的成都、雄安及冬奥会相关城市试点中，有望落地的场景或具有小额零售特征，与百姓生活息息相关，例如北京首个数字人民币场景在咖啡店进行测试；线上场景也将迎来春天，例如缴纳物业费、水电煤等生活缴费场景”。

“不过，目前试点刚刚推进，小规模的范围测试使得规模并不大。未来挑战首先需关注技术，例如在试点扩大后如何在高并发的系统中保持数字人民币使用的可靠性；其次需要关注运营，如何就数字人民币培养用户习惯，做好用户留存；最后则是国际化，如何将数字人民币与跨境支付、人民币国际化等议题有机结合。”苏筱芮称。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)