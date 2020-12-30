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产业融合推动城乡融合发展

2020年12月30日10:45  来源：中国网
 

　　当前,南海区正全力推动建设广东省城乡融合发展改革创新实验区,围绕这一目标,桂城街道计划以“三生融合”为切入点,通过实现生产空间的高效集约、生活空间的舒适宜居、生态空间的品质活力,破解城乡融合发展难题,探索出让“城市更城市,乡村更乡村”的“桂城模式”,打造大湾区城乡融合高质量发展“桂城样本”。

　　产业是桂城的根基,也是其在推动城乡融合发展中不可或缺的部分。当前桂城正通过做大做强总部经济和优势企业、推动产业载体创新发展、发力传统产业和消费升级等多方面的举措,以产业升级推动城乡融合发展。对于正力争成为实验区先行示范区的桂城街道来说,如何加强城乡产业协调、如何优化城乡产业结构,都是无法绕开的问题。

　　在中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院院长、中山大学地理科学与规划学院教授李郇看来,城乡融合的核心,其实就是一二三产业的融合,如果一座城市的一二三产业不能融合,那缩小城乡差距也就无从谈起了。

　　在改革开放初期,桂城大力推动村级工业园建设,通过这种“村村点火、户户冒烟”的发展方式,桂城奠定了较为厚实的工业基础,这也成为了之后桂城发展商贸的重要基石。然而随着社会的发展,这些旧业态逐渐无法适应新的发展需求,改造成现代工业形态,这就需要通过集约化改造,使其高效化,最终实现城市产业结构的升级和迭代。

　　不过李郇也强调,桂城在更新产业结构时,要注意继承原有的产业优势,无论农村与城市,产业发展都不能脱离实际的供给和需求,要看是否能真的形成比较优势,要发挥好政府和市场的积极作用。

　　李郇还提到,桂城在推动产业发展时,一定要重视与广州的协同发展,这要从整个珠三角体系的角度去看待。比如桂城的城市化程度较高,其农村区域是城市中的农村插花地带,农业产业也也表现城市插花农业,因此必须更加高效,这就需要更加深入地与广佛巨大的市场融合。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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