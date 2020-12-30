聚焦消费痛点 奥克斯空调打造健康家居环境

受疫情影响，今年以“健康、新风、除尘、除菌、自清洁”为代表的多元化需求已经成为市场主流。在这样一种背景下，空调厂商以及空调核心部件厂商都应该为空调产品的升级迭代广开思路。

由于传统空调采用螺丝、不防水部件组成，不仅拆卸麻烦，而且不易清洗，往往导致无法彻底清洁。要知道，未能彻底清洗的空调部位如机芯等，往往会成为病菌的理想温床，造成空调的二次污染。由于今年消费者对空气健康的额外重视，如何能彻底清洗空调便成为空调市场的痛点之一。

奥克斯空调一直致力于带给用户智慧健康生活。为了用户可以对空调进行彻底清洗，奥克斯决定从改革空调结构入手，推出了空调机芯可拆洗技术，囊括1300项专利，通过对传统空调结构进行革命性创新，解决了长期以来空调难拆洗的问题。

奥克斯机芯可拆洗空调整机采用的是独特卡扣式设计，方便拆装。而且组件配备防水电机、端子，拆下的组件可以直接用水冲洗。可以说空调机芯可拆洗技术聚集了清洁全面、操作便捷、性能安全等优点。

与此同时，组件还配备了防水电机、端子，可以直接用水冲洗。一拆一洗间，空调从内到外可以实现真正洁净。这项技术就是这次获奖的空调机芯可拆洗技术。有了这项技术的加持，空调清洗再无死角，消费者可放心地享受空调带来的健康清新空气。

凭借该技术，在刚刚结束的“2020人民财经高峰论坛”上，奥克斯空调也荣获了人民之选匠心奖中的“匠心技术奖”。(毕磊)

(责编：毕磊、夏晓伦)