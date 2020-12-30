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鼓励用户参与社区共治 快手将持续公示举报处置结果

2020年12月30日14:13  来源：环球网
 
原标题：鼓励用户参与社区共治 快手将持续公示举报处置结果

　　12月25日，快手站内官方号"快手管理员"发布《社区举报打击公示》，在11月1日至12月15日的举报线索中，快手共处置违规视频53239个，封禁违规账号75230个。据悉，这是继快手今年初推出"举报有奖"活动以来，首次对外通报来自用户举报线索的处置情况。

　　快手方面表示，将持续加强举报处置时效和线索深挖，加强网络侵权内容的研判处置，并持续公示举报处置情况。

及时受理用户举报 快手将持续公示举报处置结果

　　"处置违规视频53239个，处置违规直播14870个，封禁违规帐号75230个。"这是快手12月25日亮出的近期举报打击成绩单。而这些数字背后，离不开广大用户的积极参与。

　　快手社区治理相关负责人介绍，为营造绿色、安全的上网环境，快手持续推进用户参与社区共治，及时受理用户举报线索，目前已形成平台和用户共治社区的良好局面。今后将持续对举报线索的处置情况进行公示。据其介绍，快手在打击不良信息方面除了运用AI等高科技手段进行机器审核和多道人工审核外，根据用户举报有针对性回查也是社区治理的一个重要组成部分。"比如诈骗类信息，不法分子为达到传播诈骗信息的目的，自身会想尽办法规避审核规则。当这些不良信息漏网时，就特别需要火眼金睛的老铁们把'漏网之鱼'揪出来。"

　　据统计，今年1月至12月，经快手用户累计举报的违规视频、账号、直播等已超过120万个，月均收到超10万有效举报。

鼓励善意有效举报 超700举报达人获官方奖励

　　"参与举报活动，不仅有奖励，还帮助官方净化了社区。""加入举报，帮助他人远离违规内容，感到非常荣幸。"……"举报有奖"活动开展以来，得到广大用户的一致点赞支持。"近百万人参与，月均收到有效举报超10万条。"快手社区治理相关负责人介绍。

　　据了解，今年1月，快手面向快手社区发起举报奖励活动，鼓励用户参与举报，打造更加绿色健康的社区氛围。活动指出，用户每月只需完成10次有效举报，即可参与抽奖；每月举报成绩排名前10的小伙伴的奖品将从限量款联名外套、限量款主题卫衣、充电宝、手办等物品中任选其一；每月完成20次有效举报，举报准确率达到70%的，将享有举报有限加速审核权，下个月开始举报将进入VIP加速通道，优先处理……

　　据统计，今年以来，在快手"举报有奖"活动中，累计超700名举报达人获得奖励，快手已累计送出奖品1000余份。

　　不仅如此，快手今年以来累计举办超5场面向部分"举报积极者和举报过类似内容"的专项举报活动，鼓励举报者举报，包括"违规直播""诈骗专项""动植物保护""暑期涉未成年人违规信息""等不同类别的违规内容。同时，新增面向不同举报用户超7场活动，如#我要成为举报志愿者##迎双旦 举报有好礼#等活动，平均每场活动参与举报超1w+人。

打击恶意举报 让社区共治机制良性运转

　　快手平台推出奖励措施、畅通举报功能，极大调动了用户参与社区共治的积极性。但也有部分用户滥用举报功能恶意举报他人，严重干扰社区秩序。12月18日，快手发布《打击恶意举报用户的处罚公告》，部分恶意举报账号被永久封禁或封禁30天。

　　公告指出，恶意举报包括但不限于伪造证据举报截图、联合多个用户/多个账号一起举报，利用代码封号等噱头帮助其他用户举报并从中获利等。

　　针对滥用举报功能恶意中伤他人、破坏平台正常治理秩序的行为，快手方面表示，平台将视情节严重程度进行不同程度的惩罚，包括但不限于部分功能限制使用、封禁帐号等。

　　未来，快手将持续加强举报处置时效和线索深挖，加强网络侵权内容的研判处置，并持续公示举报处置情况。同时也不会纵容恶意举报，会根据社区规则对恶意举报者给予相应处置。维护社区举报功能良性运转。快手将与广大用户一起，不断提高社区治理能力，打造更加绿色健康的社区氛围。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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