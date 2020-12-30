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2019年中国版权产业增加值占GDP的7.39%

2020年12月30日15:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月30日电 （记者任妍）近日，中国新闻出版研究院完成“2019年中国版权产业经济贡献”的调研报告。调研显示：2019年中国版权产业的行业增加值为7.32万亿元人民币，同比增长10.34%；占GDP的比重为7.39%，比上年提高0.02个百分点。中国版权产业在国民经济中的比重稳步提升，总体规模进一步壮大。

“十三五”时期，国家版权局和地方版权行政部门全面贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，综合运用法律、政策、行政等手段，推动中国版权产业高质量发展。从2016年至2019年，中国版权产业的行业增加值已从5.46万亿元人民币增长至7.32万亿元人民币，产业规模增幅34%；从对国民经济的贡献来看，中国版权产业占GDP的比重由2016年的7.33%增长至2019年的7.39%，提高了0.06个百分点，占比呈稳步提升的态势；从年均增速来看，2016年至2019年间，中国版权产业行业增加值的年均增长率为10.3%，高于同期GDP（9.9%）0.4个百分点。作为创新驱动发展的新引擎，版权产业对我国经济结构优化升级发挥了重要作用，为我国经济高质量发展增添了“版权动力”。

调研显示：随着我国深入推进供给侧结构性改革，新闻出版、广播影视、软件、广告与设计等业态加快数字化转型，推动核心版权产业快速发展。2019年中国核心版权产业的行业增加值达到4.59万亿元人民币，同比增长10%，占全部版权产业的比重达63%，对版权产业发展的支撑引领更加明显。

中国版权产业稳中向好，对做好“六稳”工作，落实“六保”任务发挥了重要作用。2019年我国版权产业的城镇单位就业人数为1628.60万人，占全国城镇单位就业总人数中的比重为9.49%；中国版权产业对外贸易稳中提质，2019年中国版权产业的商品出口额为3653.30亿美元，占全国商品出口总额的比重为14.62%，连续多年在全国商品出口总额中的比重稳定在11%以上。

(责编：任妍、刘阳)
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