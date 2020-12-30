“十三五”建行答卷：增强“三个能力”建设 探索新金融实践

作为国民经济的重要组成部分，金融业不断深化改革、开拓进取，持续优化健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，支持经济转型升级、助力国家治理能力提升、增进人民福祉，从规模速度到质量效率，从公司治理到经营理念，从业务创新到风险防控，均实现历史性跨越，开创金融事业新局面。

“十三五”期间，建设银行以增强“三个能力”建设要求为根本遵循，以服务大众安居乐业、建设现代美好生活为己任，立足科技、普惠、共享属性，聚焦社会痛点难点，积极探索新金融实践，重修传统金融“水利工程”，引金融活水灌溉实体经济，让金融服务融入千家万户，以实际行动诠释使命担当，书写时代答卷。

规划先行 以目标导向应对新命题

2014年，建设银行制定《中国建设银行转型发展规划》，提出五大转型方向和实现“资本充足、结构合理、管理规范、控制有效、功能完善、基础扎实”的目标。“十三五”初期，供给侧结构性改革全面推进，在此基础上建设银行参照国家规划再次修订全行发展规划。

2017年以来，建设银行发力住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，投身乡村振兴与脱贫攻坚，开启“第二发展曲线”，制定《中国建设银行普惠金融战略规划（2018-2020年）》，发布《中国建设银行金融科技战略规划（2018—2023年）》，积极推动建行大学、“劳动者港湾”、裕农通、智慧政务、绿色金融、数字化经营等战略性举措。

党建引领 价值创造能力不断提升

完善公司治理是金融机构改革的重中之重。党的建设与公司治理相结合，是强化公司治理的重要一环。

“十三五”期间，建设银行将党建工作总体要求写入公司章程，不断丰富国有企业党的领导和公司治理融合的具体实践。

建设银行把党的政治优势、思想优势和组织优势，充分转化为公司治理优势、科学管理优势和市场竞争优势。“十三五”期间，建设银行经营绩效稳步提升，主要指标均衡协调，以良好的经营表现向社会传递正能量，有效发挥了国有大行市场稳定器作用。

深耕实体“三个能力”建设稳步发展

“十三五”期间，建设银行以增强“三个能力”建设为战略重点进行通盘谋划，既主动展开金融创新、切实拓展经营范畴，又有效防范金融风险、扎实提高资产质量，在不断深化改革中积厚成势、稳步发展。

服务国家建设能力明显增强。建设银行紧跟国家重大战略项目。加大先进制造业、绿色金融、科技创新、民生服务等重点领域信贷支持力度。自今年年初以来，建设银行全力投身抗疫和助力复工复产，出台支持湖北地区26条专项措施。建立跨境撮合平台，为境内企业出口抗疫物资提供精准服务。围绕“六稳”工作和“六保”任务，积极探索数字化经营，为加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局贡献力量。

防范金融风险能力明显增强。建设银行始终把风险管理融入到稳健经营和创新发展之中，持续完善全面主动智能的风险管理体系，推动先进风险管理技术和工具的开放共享，打造风险共治的新生态，持续培育“稳健、审慎、全面、主动”的风险文化，构建智能风控系统，加速从“人控”向“机控+智控”转变。

参与国际竞争能力明显增强。建设银行海外布局进一步完善，海外机构覆盖全球31 个国家和地区，加大支持“一带一路”建设，累计为沿线国家的176多个重大项目提供金融支持。服务重大项目建设与国际产能合作、周边基础设施互联互通，统筹运用出口信贷、国际银团、跨境并购、项目融资、跨境人民币、金融租赁等产品，为“一带一路”建设提供融资融智支持。

躬身先试 “三大战略”破解改革难题

让金融活水流向实体经济更加精准有效，使普罗大众获取金融资源更加公平可得，是摆在每一个金融工作者面前的重大课题。2017年起，建设银行全行启动住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，助力解决社会发展痛点难点，开启“第二发展曲线”，不断迸发出新的发展活力和动力。

住房租赁战略生态效应显现。建设银行率先实施住房租赁战略，构建开放共享生态圈，协力形成整体解决方案，以金融力量激活住房要素市场、稳定租赁关系、平抑租赁价格。目前，已建成覆盖全国大部分城市的住房租赁综合服务平台。

普惠金融战略形成大普惠、新普惠格局。建设银行在同业中率先将普惠金融确立为全行发展战略。搭建供应链金融服务平台，打造“建行裕农通”乡村振兴综合服务平台，推动普惠金融服务重心下沉乡村。

金融科技战略持续聚智赋能。建设银行历时六年之久，在国内研发上线新一代核心系统，成立金融科技公司，推出“5G?智能银行”，打造智慧金融平台生态，以金融科技力量化解社会痛点难点。

人民至上 践行新金融重构金融逻辑

建设银行以人民为中心，以新发展理念、新金融行动重构金融逻辑，孕育出起于善意而不止于善意的服务，激发起源于金融又不止于金融的力量。

让消费者权益保护融入基因血脉。建设银行加强顶层设计，将消费者权益保护提升到银行经营发展立足之本。

让户外劳动者有了歇脚之地。建设银行打造“劳动者港湾”，重点为环卫工人、出租车司机等户外以及有需求的社会公众提供便民惠民服务。

让创新创业群体得到悉心呵护。建设银行推出“创业者港湾”，联合政府部门、产业园区、高校院所、创投机构等社会各界，为创新创业企业打造“金融+孵化+产业+辅导”一站式综合服务平台。

让新金融知识广泛惠及社会大众。建设银行开放共建建行大学，打造新金融人才产教融合联盟，连续两年组织开展“万名学子暑期下乡实践”活动，持续组织开展“金智惠民”工程，形成金智惠政、创、农、工、学五大公益教育系列培训，将智慧活水和实用知识引入寻常百姓家。

让扶贫事业落地生根见实效。建设银行充分发挥集团优势助力脱贫攻坚事业，聚焦重点地区，完善精准扶贫金融保障措施，制定信贷业务差别化支持策略，通过线上线下结合，探索推广产业扶贫、消费扶贫、教育扶贫等可持续模式。

让公益慈善与业务发展紧密结合。建设银行秉承共建共享理念，发挥集团优势带动作用，带上员工做公益、带着客户做公益、带动机构做公益、融合业务做公益，公益捐赠总额3.76亿元，定点扶贫捐赠2.63亿元，建行希望小学、高中生成长计划、母亲健康快车等长期公益项目成果斐然。

(责编：车柯蒙、孙阳)