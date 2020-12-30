聚焦农业农村五大领域 九部委部署推广以工代赈方式相关工作

人民网北京12月30日电（许维娜）日前，国家发展改革委联合中央农办、财政部、交通运输部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、国家林草局、国务院扶贫办召开视频会议，部署安排在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式相关工作。
会议指出，推广以工代赈方式是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要举措。各地要深入贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，发挥以工代赈在改善乡村生产生活条件、补齐“三农”短板、推进农村产业振兴中的重要作用，找准政策切入点和着力点，促进更多农村群众参与乡村建设、共享发展成果。
会议要求，各地要聚焦农业农村生产生活、交通、水利、文化旅游和林业草原等五大基础设施建设领域，积极采用以工代赈方式谋划和实施一批投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的项目，广泛组织动员农村群众参与工程建设，尽量提高项目资金中劳务报酬发放比例，有针对性地开展实训和以工代训，为务工群众的长远发展提供支撑。
会议强调，各地要切实增强做好推广以工代赈方式工作的责任感、使命感和紧迫感，强化组织保障，加强宣传引导，抓好监督激励，压紧压实工作责任，凝聚工作合力，确保推广以工代赈方式各项举措落地见效。
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