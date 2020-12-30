打通线上线下流量 平安信用卡注重多样化场景融合

一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。

转变发展方式，既是一个企业达到一定阶段和规模后，向更高水平迈进的必然要求，也是积极应对新一轮科技革命和产业变革的必然要求，关乎整个企业的长远。

今年以来，平安信用卡改变过去主要依靠资源等要素投入，来推动增长和规模扩张的粗放型发展方式，快速转向质量效率型的集约增长，实现了从“要素投资驱动”转向“创新驱动”。数据显示：截至9月末，平安信用卡流通卡量达到6306.71万张，较上年末增长4.5%；信用卡贷款余额5280.84亿元，已恢复至上年末水平的97.7%，较6月末提升3.0%。今年1月到9月，平安信用卡总交易金额达到25212.19亿元，很好地实现了“高质量发展“的目标。

在如今的行业大环境下，平安信用卡能坚持做到这点，实属不易。今年是平安银行新三年战略的起步之年，以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，继续坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，并在此基础上，全面升级了新三年战略，推动发展迈向新台阶：一是始终坚持“三不变”，即坚持零售转型方向不变，坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变，坚持均衡、协同发展思路不变；二是着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片。

平安信用卡等零售业务承接全行“三张名片”新定位，推出“数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展”的四化新策略，推动零售业务转型的换挡升级。

发展是一个不断演进和变化的进程，不同发展阶段，有不同的发展环境、任务和要求。

今年年初，平安银行与平安产险强强联合，充分发挥集团集大成的综合金融优势，推出了“平安好车主信用卡”，自带“平安行”保障，覆盖加油、洗车、代驾、接送机等车主服务，美食、外卖、视频会员等消费生活，为车主构建了完整的用车生态圈。

紧接着，平安银行信用卡中心又率行业之先，宣布全面实行移动支付发分，成为全国首家也是唯一一家把移动支付积分写进积分规则的银行机构。随后，又开启了包括美团、饿了么、盒马、京东商城、京东到家等头部商户移动支付5倍积分服务。

不能用一个产品满足所有人的需要——通常，在一个比较大的目标消费者群体中，会存在若干个拥有共同习惯的亚群。找出这些集群能够让企业更加精确地了解、排列和瞄准消费者。

平安信用卡深知这个道理。于是，采用了策略联盟合作，来作为自己的客户获取和业务经营的重要引擎，颠覆了传统单一合作模式，整合集团资源和重点行业头部企业优质资源，通过深度合作、场景共建，实现合作突破。在今年上半年，已完成商旅、商超、车生态、本地生活、健康教育、2B/2G六大行业布局，上线携程、Costco、汽车之家、饿了么、肯德基、国美等项目，实现场景深度契合。

平安信用卡的创新不仅是在产品层面，还有底层技术架构的创新支持。今年，平安银行信用卡A+新核心系统成功完成切换投产，A+新核心系统是业界第一个将金融机构核心业务系统由大型机集中式架构迁移到PC服务器分布式架构的成功案例。A+新核心系统由平安银行科技团队自主开发，历时2年半，拥有100％自主知识产权，多项技术指标业界“第一”。新的技术体系支持敏捷开发、灵活创新和稳定运行，预计未来5年可实现14.5亿元的成本节约。

信用卡的数字化经营时代已来临。平安信用卡的服务也不再只靠流量，而是从产品设计到还款这个过程中的近10个环节上，提供了专业化和精细化的管理服务，以数据驱动、模型应用、和迭代思维建立完善的信用卡全生命周期系统，实现线上线下流量打通、多样化场景融合。(毕磊)

(责编：毕磊、夏晓伦)