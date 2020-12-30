京雄城际铁路大兴机场至雄安段投入使用

日前，京雄城际大兴机场至雄安段投入使用，意味着北京与雄安新区全速通联。据了解，京雄城际铁路，全长92.4公里，设有北京西站、广安门站、李营站、大兴国际机场站、固安东站、霸州北站、雄安站。

铁路部门12月26日13时开始发售京雄城际铁路大兴机场至雄安段动车组列车车票。北京西站至雄安新区间最快旅行时间50分钟，大兴机场至雄安新区间最快19分钟可达。

京雄主轴节点城市 枢纽能级提升

固安东站，京雄城际出京第一站，到大兴机场站最快8分钟，到雄安站最快16分钟。据介绍，京雄城际全线开通标志着固安进入空铁时代，让固安全速融入北京30分钟通勤圈。同时，固安背靠大兴机场，2020年9月16日上午10点38分，北京大兴国际机场固安城市航站楼启用。

作为出京首站的固安东站，廊涿城际、天津至新机场联络线和京雄城际三条轨道交通会在固安东站合场设站，其与三大交通枢纽相连，并与多种交通工具实现换乘，将成为固安承接北京非首都功能疏解的重要通道。

未来，固安东站枢纽功能将逐渐放大，再加上规划建设的五条高速、五条轨道、两座高铁站和7条进京通道，能让固安京津雄黄金三角战略核心区的枢纽要义，更加凸显。

京津冀产业协同高地 固安加速

雄安站，京雄城际的终点站，处于疏解北京非首都功能、京津冀协同发展及辐射全国的重要门户位置。雄安新区推进站城一体化综合交通枢纽，对疏解北京非首都功能具有示范意义。

京雄是国家主导的源头创新，京雄城际开通运营将有助于雄安新区加快产业聚集。而固安是承接北京非首都功能疏解第一站，作为京雄科创走廊上的“科创智谷”，核心支点使命重大。

以显示行业为例，作为现代工业中人机交互的重要载体，在商用、车载、3C产业、新零售等领域应用广泛，特别是随着5G等新一代信息技术以及新基建领域的加快建设，万物互联时代脚步临近，显示行业将迎来庞大的市场需求。

对该行业而言，便捷的交通运输条件，良好的科技创新环境必不可少。

近年来，固安致力于成为承接源头创新成果的重要节点，通过构建以电子信息、航空航天、生命健康为主导的313创新产业体系，规划启动京南科创谷建设，助推科技研发、科技服务、科技成果在固安转化。

固安还积极布局在教育、医疗以及众多社会资源方面，已相继落地北京八中固安分校、南开学校固安分校。同时，还在加速建设“京固同城”水平均质的社区医疗。另外，在创新产业不断导入的同时，还吸引了不少人才的青睐。

据悉，京雄城际铁路规划远景年输送能力单向5000万人/年。在这样一个运力潜能下，京雄城际开通势必为固安和其他沿线城市带来更多的人口导入机会。还有持续深化旅游行业供给侧改革，以全域旅游创建为出发点和落脚点，结合自身历史传承和自然禀赋，充分挖掘县域特色，积极探索旅游发展新模式。

(责编：许维娜、夏晓伦)