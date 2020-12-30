推进“互联网+医疗” 智云健康构建智慧医疗新生态

“以前就是一个手工的单子，手工抄写的是血糖观察表，而现在我们电脑里是每日观察的情况，还有血糖趋势图、线状图等都在里面，十分直观和方便。”四川成都新津区人民医院内分泌科主任杨廷强表示。

据了解，普通的糖尿病住院患者，每天需按时测量四次血糖，若是遇到不稳定的情况，几乎每小时都要测量，传统的测量方式耗费大量的时间和人力。

如今，智能一体机和操作系统的出现，让患者的血糖值可以自动上传至电脑前端，大幅提升医院内慢病管理工作的效率与准确性，这也是智云健康打造医、患、药、保等一体化慢病管理及服务平台的具体实践。

驰援武汉 搭建智云医汇管理系统

今年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。回望这场牵动人心的新冠肺炎疫情阻击战，最受关注的便是位于战“疫”风暴中心的武汉。

为了容纳和治疗更多患者，武汉第一时间宣布建设“火神山”和“雷神山”两座应急医院。在这场与时间赛跑的建造奇迹中，除了建筑工人和挖掘机昼夜不停的工作外，诸多互联网医疗企业也迅速响应，筹备专业医疗设备支援武汉，为医院的建设贡献力量。

智云健康作为一站式慢病管理和智慧医疗平台，第一时间派出小分队驰援武汉火神山医院建设，捐赠100台智云一体机、24台PAD及相关耗材并负责该院“智云医汇管理系统”安装部署工作。

“我们的合作伙伴第一时间打电话告知我们，‘智云医汇管理系统’可以给火神山医院带来高效、精准的管理，同时可以降低医护感染风险。”智云健康医院器械部系统开发经理欧阳洋表示。

于是，智云健康第一批5名专配工程师克服特殊区域交通、住宿困难，赶至武汉现场调试，确保火神山医院启动的同时“智云医汇管理系统”即刻运行。

“我们在5天之内完成了所有设备的安装和调试工作，保证了火神山医院接收病人的第一天系统正常运转。我们每一个人都为能够为国家出一份力量而热血沸腾。”欧阳洋感慨地说道。

此外，智云健康还运用大数据和互联网技术帮助医务人员提升针对慢性病病人的诊疗效率，发起线上问诊，帮助在疫情中无法去医院的慢性病病人。

对此，智云健康创始人兼CEO匡明表示，虽然中小企业在疫情中普遍面临一定困难，但国家需要、人民需要，企业必须毫不犹豫站出来，承担社会责任。

打造医院SaaS系统 实现院内院外诊疗一体化

新冠肺炎疫情防控，是一场城市公共卫生治理能力的大考。总体来看，我国的公共卫生治理体系和治理能力优势在这场大考中充分体现出来，但也暴露出短板和不足，特别是医疗资源短缺难以满足庞大的患者需求。

为了提高医护整体工作效率和精准性，弥补医疗资源短缺的瓶颈，智云健康通过自主研发打造了医院SaaS系统。该系统通过一体机和操作系统，嵌入医院诊疗流程，对医疗数据进行标准化、电子化、规范化管理。

“如今医院SaaS系统的出现，这不仅节约大量的时间，最为重要的是，降低了护理差错事故发生的概率，提升了医院内慢病管理工作的效率与准确性。”四川成都新津区人民医院内分泌科护士长刘莉君强调。

在中国，每年罹患慢性病的人群都在增加，给个人、家庭乃至社会带来沉重负担。糖尿病、高血压等慢性病患者的住院时间短，更多的时候需要自我管理、家庭管理和社区管理。业内认为，加快升级医院SaaS系统，将助推院内院外诊疗一体化，让患者在院外也能得到关心和治疗，以此帮助到偏远地区与三四线城市医疗机构解决切实困难。

对此，上海交通大学附属第一人民医院内分泌代谢科医生林毅指出，“尤其是像疫情的这种状态下，对于很多外地病人，我们可以非接触，通过视频或者对话，也可以直接了解患者的院外情况，患者也能延续或者保持原来比较高效的治疗方案。”

最新数据显示，智云健康目前已经通过自主研发的医院SaaS系统、药店SaaS系统以及互联网医院平台，将服务接入全国30个省/自治区/直辖市，链接医院、患者、药企、保险、药店等产业链各方，摸索出一条高效的慢病管理的长线模式，服务全国近2000家医院，5万余家药房，并辐射到全国5亿慢病患者。

针对发展前景，匡明进一步表明，未来大数据在推进医院诊疗规范化的同时，更可以为相关产业链提供有效支持，“如，在药店端，通过处方流转平台将医生开具处方和患者订单直接导给合作药店，为药店解决处方承接和会员管理难题；在保险端可以基于更精细的数据和评估提升核保能力；在药企端可以在临床试验层面提高研发效率。”

致力“互联网医院”创新 助推智慧医共体构建

实际上，疫情的出现让“互联网+医疗”得到更先进的融合。在今年疫情中，许多慢病患者在复诊、检查、开药等环节都遇到了阻碍。而在互联网医疗平台的介入下，慢病患者可以在线问诊，有资质的医生线上开方，患者无需前往医院也可以直接在家中等待药品配送上门——当过去的就医模式被打破后，大家才发现先前认为惯常的诊疗中，服务是缺失的部分。

据匡明介绍，疫情期间，智云健康的线上问诊量急剧增长，几乎是去年同期的15倍。但在疫情逐渐趋缓后,智云健康的订单量没有呈现大幅下降，只是出现了稍许下浮，这证明了许多接受了互联网医疗服务的慢病患者，开始习惯线上医疗诊断和疾病管理的形式，强调诊疗效率和服务体验的互联网医院将在未来被更多人接受。

“‘互联网和数字’正在不断地改变各个行业和整个数字医疗的未来方向。只要有一种解决方案能够提高治疗看病的效率，并且实现效果最好、费用最低。那就是我们所追求的方向，是我们整个慢病服务、慢病管理、慢病治疗的发展的目标。”匡明表示。

正是有了这样的发展战略目标，智云健康推出了智云药店服务。智云药店服务发挥了两方面的作用，第一就是远程问诊，这个系统背后有成千上万个具有处方权的医生，能够提供问诊服务，进行患者和医生之间的病情沟通，开具合适的处方。第二就是线上商城，线上商城给药店的经营增加线上流量。

2020年，智云健康联合中国疾病预防控制中心慢病中心，以技术驱动智慧医疗进步，赋能医疗健康产业，串联起一座座信息孤岛，推动慢病管理的进程，改善数据处理和共享的方式，为慢病领域的探索提供更好的方向。

如今，回顾发展历程，从“掌上糖医”到“SaaS系统”再到“互联网医院平台”，经过多次转型，智云健康紧扣“医患关系”，通过大数据整合，逐步打通实体医院与“互联网医院”线上线下的壁垒，协助医院完成患者管理，促进医疗质量和效率的提高，使就诊流程逐步规范化与标准化。

值得一提的，今年9月15日，智云健康与天津市第二医院合作共建的“天津市第二医院智云互联网医院”牌照正式获批，智云健康依托在慢病管理和信息技术方面的优势，深度赋能公立医院互联网医疗建设。

匡明表示，智云健康在推动互联网医院平台发展方面，一是解决传统医疗痛点，将传统流程电子化、系统化，提高数据准确性和系统效率；二是为医患架起线上沟通渠道，打破传统就医时间、地域限制，实现主动连接医患主体；三是通过医院SaaS系统、药店SaaS系统以及互联网医院平台，覆盖医、患、药各方面，将就医流程进行梳理与优化，实现数据流动。

“这个数据一定要真实，这些数据将来就是所谓的大数据，将为糖尿病病人的管理提供宝贵经验，这是非常重要的。”中华医学会糖尿病学分会主任委员，南京鼓楼医院内分泌科主任朱大龙强调。

业内认为，用互联网打通医、患、药的信息孤岛，用科技创新连接院内和院外，可以助推智慧医共体的构建，让小病在基层、大病到医院、康复回社区。后疫情时代，蓬勃发展的数字健康也将成为一条广阔赛道，并成为未来医疗体系新型基础设施建设中的关键一环。（实习生黄多）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)