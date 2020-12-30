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百度地图90%数据生产环节实现AI化

2020年12月30日16:35  来源：环球网
 
原标题：百度李莹：百度地图90%数据生产环节实现AI化

　　“作为AI技术典型落地场景的百度地图，实现了从国民出行工具到新基建数字底座的重要跃迁，未来将继续以新一代人工智能地图开创者的姿态，引领中国人工智能地图创新发展。”12月29日， 在2020百度地图生态大会上，百度集团副总裁、百度集团首席信息官(CIO)李莹表示。

　　会上，百度集中展示了百度地图一年来引领行业创新和赋能生态的新进展，在AI技术加持下，百度地图实现了90%数据生产环节AI化。百度地图总经理季永志展示了全新升级的生态全景2.0。他介绍道：“百度地图不断深化覆盖全场景的精准出行服务，持续深耕基于AI地图的行业解决方案，在推出车道级导航、智能首页、熟路模式等创新功能的同时，也为广大生态合作伙伴打通了智能化升级的新路径，让交通赋能更深入、物流运输更高效、空间升级更智慧、生活服务更全面。”

　　其中，在智能交通方面，百度地图基于GIS能力和交通大数据打造了信息发布与研判、路况播报、诱导发布、专网地图等一系列核心产品及服务，支撑了众多城市的交通管理和规划、智慧高速建设等；智能空间解决方案能够广泛应用于商业地产、交通枢纽、园区等空间的智能化建设中，显著提升城市和商圈的停车资源管理利用效率；百度地图智能物流解决方案通过打造覆盖运前调度、运中管理、运后分析的全流程精细化服务，为物流行业降本增效加注科技驱动力。

　　另外，在行业解决方案的应用实践之外，百度地图也积极探索政产学研的深度融合。百度地图自去年成立智能交通联合实验室后，再度发起时空大数据科研支持计划，联合行业顶级科研院所和高等院校，持续开展具有突破性、前瞻性的城市科学研究，加速科研创新成果落地。

　　值得关注的是，会上，百度地图重磅发布新一代数据生产模式。凭借其智能采集硬件以及AI自动化生产能力，百度地图不仅在数据制作环节打造了庞大的高精度俯视图数据库，也实现了道路数据从传统道路级向车道级的进步。据介绍，目前，百度地图90%的数据生产环节已经实现AI化，生产效率较传统生产工艺提升30倍以上，并已于今年全面投产第六代一体化采集车。

　　在百度地图的产品创新层面，大会重点介绍了车道级导航、智能首页、熟路模式等亮点功能。一方面，百度地图深耕地图基础的定位和导航能力，实现导航精度突破，以更清晰、直观的语音和图像引导，全面升维用户在复杂道路场景下的驾驶体验；另一方面，百度地图也不断发力个性化的贴心服务，结合不同用户的所处场景和使用习惯，打造差异化智能出行体验，成为更懂用户的出行助手。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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