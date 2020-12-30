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疫情防控行程卡日查询量超2500万，全年查询达51亿次

赵鹏

2020年12月30日14:52  来源：北京日报
 
原标题：疫情防控行程卡日查询量超2500万，全年查询达51亿次

　　2020年通信大数据行程卡已累计提供了查询服务51亿次，日查询量稳定在2500万次以上，全面覆盖了我国的16亿手机用户。记者今天从中国信通院方面获悉，今年的中国城市数字经济风云榜评委会特别奖就颁给了行程卡。

　　今年在落实常态化疫情防控举措和全面推进复工复产工作中，在工信部的指导下，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通借助大数据等新一代信息技术对流动人员进行分类管理、精准施策，使得全国广大人民群众证明自身行程成为可能。

　　中国信通院方面介绍，相关团队充分应用通信大数据全面、动态、实时优势，联合三大基础电信运营商，快速开发并在全国推广使用了通信大数据行程卡。

　　据中国信通院方面披露，这次在“中国城市数字经济论坛 2020”上，疫情防控行程卡凭借在疫情中做出的突出贡献，荣获中国城市数字经济风云榜评委会特别奖。

　　而众所周知，疫情防控行程卡正是通信大数据行程卡在国务院客户端上的名字。

　　近年来，我国数字经济蓬勃发展，数字经济规模占我国GDP比重已接近4成，对GDP的贡献率达到了近7成。2020年，面对新冠疫情的冲击，中国能够实现经济快速复苏、增速由负转正，与我国新业态新模式支撑的数字经济发展密不可分。

　　据了解，通信大数据行程卡全国统一、安全可靠，形式灵活、简单易用，用户仅通过扫描二维码、打开小程序的或者下载通信行程卡APP，即可免费查询自己14天内的行程。

　　行程卡一经推出便被国务院客户端及小程序采用，纳入全国一体化政务服务平台，瞬间遍布全国广泛应用，大大提升了流动人员的行程查验效率，为全国的人员流动管理和京外疫情输入防控提供了有力支撑。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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