平衡高水平互利共赢的投资协定

国家主席习近平12月30日晚在北京同德国总理默克尔、法国总统马克龙、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。全球最主要发达经济体和全球最大发展中经济体之间达成一份平衡、高水平、互利共赢的投资协定，展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障、更光明的合作前景，也将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心，为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献。

中欧投资协定谈判于2013年底启动，至今已历时7年，共举行35轮正式谈判。中方一贯高度重视中欧谈判，习近平主席在中国国际进口博览会开幕式、二十国集团领导人峰会等重要场合多次强调要加快中欧谈判，并就谈判多次与欧盟及其成员国领导人深入交流意见。中欧领导人始终着眼中欧关系长远发展，持续对谈判给予高度关注，为谈判取得成果提供了根本保证。

中欧投资协定对中国有利。加快推进中欧谈判是中方在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏，主动推进高水平对外开放的重大举措之一。谈判对标国际高水平经贸规则，主要着眼于制度型开放，双方在谈判中都作出高水平的市场准入承诺，制定了平衡、全面的公平竞争规则，并首次纳入可持续发展章节。已取得的高水平谈判成果将有利于中国加快建设更高水平开放型经济新体制，推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，营造法治化、国际化、便利化营商环境，实现高质量引进来和高水平走出去。

中欧投资协定对中欧双方有利。中国是欧盟第一大贸易伙伴，欧盟是中国第二大贸易伙伴、第三大投资来源地和第三大投资目的地。双方相互投资规模基本相当，累计存量超过2000亿美元。多年来，双方都从投资合作中持续获益，进一步扩大投资合作潜力巨大。中欧投资协定将在中欧间进一步扩大市场准入，双方企业都将从协定提供的更好投资保障、更多投资机会中收获丰硕成果。中欧之间的商品流动、技术流动、服务流动、资本流动、人员流动等贸易投资联系也将更加便利、更加巩固，有利于中欧关系长期稳定健康发展。

中欧投资协定对世界也有利。在经济全球化遭遇逆流，单边主义和保护主义回潮，世界经济受到新冠肺炎疫情严重冲击的严峻形势下，作为世界两大稳定力量和主要经济体，中欧双方完成投资协定谈判，释放了共同维护多边主义、捍卫以规则为基础的开放型世界经济的积极信号，有利于更好发挥世界经济“双引擎”作用，为世界经济注入更多确定性和发展动能。

迎难而上、破浪前行，中欧谈判成果来之不易。下一步，双方应尽快开展文本审核等后续工作，形成可供签署的法律文本，加快推动各自内部批准程序，力争协定早日签署并尽快生效，惠及双方企业和人民。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。站在新的起点上，期待中欧双方相向而行、乘势而上，推动双边经贸关系迈上新水平，汇聚全球合作强大合力，打造合作共赢优良典范，携手共同促进世界经济复苏和繁荣。

《 人民日报 》（ 2020年12月31日 06 版）

(责编：牛镛)