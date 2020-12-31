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转正！转正！
中国经济划出上扬曲线

本报记者  李  婕整理

2020年12月31日06:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在江西省某工业园区，工人正加紧生产。
　　丁铭华摄（人民视觉）

　　由中国商飞公司生产制造的C919飞机带来首次全球航展动态展示飞行表演。
　　周国强摄（人民视觉）

　　在服贸会上，一家旅游集团工作人员通过直播向线上观众介绍旅游服务产品。
　　新华社记者 潘思危摄

　　游客在海南三亚国际免税城购物。
　　新华社记者 郭 程摄

　　湖南、江西等多地迎来柚子收获季。
　　卓忠伟摄（人民视觉）

　　在山西省运城市华曦广场餐饮部，堂食逐渐升温，一名厨师在为顾客准备食品。
　　薛 俊摄（人民视觉）

　　2020年是极不平凡的一年。百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴发，世界经济陷入严重衰退，外部环境带来巨大挑战。

　　但这一年，中国经济扛住了压力测试。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，既彰显了经济韧性足、活力强、回旋空间大、政策工具多的特点，也为全球经济贡献了积极力量。

　　这一年，我们经历了太多难忘的时刻，而“转正”，当之无愧应是中国经济的关键词。从GDP到投资、消费、出口，再到工业、餐饮、汽车，一个接一个的“转正”消息，重新树立起人们的信心和希望。

　　惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。让我们一起回看这一年的“转正”瞬间，重温中国经济复苏的脚步。

　　

　　时间：4月份    工业

　　车间厂房加速运转

　　4月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，当月增速由负转正；前8月，工业增加值同比增长0.4%，累计增速实现由负转正。

　　随着统筹疫情防控和经济社会发展工作深入推进，工业生产呈现稳中有升、总体向好态势，到11月，工业产品增长面持续扩大，高技术制造业增速升至年内新高，装备制造业和消费品制造业增速加快，原材料行业稳定增长，工业品出口大幅上升。11月份，612种工业主要产品中，439种产品同比实现增长，增长面为71.7%，范围持续扩大。

　　时间：二季度      GDP

　　全年将破100万亿元

　　3.2%，二季度GDP实现正增长！0.7%，前三季度GDP累计增速由负转正！

　　“转正！”“转正！”一个个好消息接连刷了屏。在复杂形势下，中国经济走出漂亮的上扬曲线：一季度GDP萎缩6.8%，二季度转为增长3.2%，三季度回升至4.9%，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，全年经济总量将突破100万亿元。

　　国际货币基金组织发布的报告预测，2020年全球经济将萎缩4.4%，中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。“全球经济比以往任何时候都更需要中国经济的支撑”“中国的经济增长仍在继续，这是给世界经济的一份礼物！”“中国为各地区发展提供了巨大市场机遇”……许多外国媒体和机构这样评价中国经济的稳步复苏前行。

　　时间：5月份    服务业

　　生产生活“热”起来

　　5月，服务业生产形势明显改善，服务业生产指数同比增长1.0%，今年以来首次实现正增长；1-10月，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，增速年内首次由负转正。

　　到11月份，全国服务业生产指数同比增长8.0%。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、金融业等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为61.1%，连续5个月位于61.0%以上高位景气区间。生产性服务业和生活性服务业均在改善，说明整个经济恢复的平衡性提升。

　　时间：6月份    出口

　　为世界经贸注入活力

　　6月出口、进口双双实现正增长；前三季度，累计进出口实现正增长。逐季看，今年一、二、三季度，进出口增速分别为-6.5%、-0.2%、7.5%，三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

　　在各类政策下，政府、行业、企业形成强大合力，展现中国外贸的强大韧性和综合竞争力。中国向200多个国家和地区出口防疫物资，以实际行动深化疫情防控国际合作。生产秩序快速恢复，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要，推动国际产业链供应链稳定运转。中国进口占全球份额上升0.8个百分点，为世界经济贸易合作注入活力。

　　时间：二季度     投资

　　新动能未来可期

　　疫情对中国经济造成巨大冲击，投资增速一季度出现大幅下滑。 在一系列稳投资政策应对下，二季度投资增速由负转正，增长4.8%，较一季度提高20.9个百分点。前三季度固定资产投资同比增长0.8%，累计增速由负转正。1月份至11月份，固定资产投资同比增长2.6%，增速比1月份至10月份提高0.8个百分点。同时，到11月份，民间投资增速实现年内首次转正，表明市场内生增长动力在增强，市场主体预期在改善。

　　更引人注目的是新动能引领作用凸显。疫情冲击下，产业转型发展的动力明显加快，以互联网经济为代表的新动能逆势成长。前三季度，高技术产业投资增长9.1%，加快2.8个百分点，新动能未来可期。

　　时间：8月份       消费

　　稳步复苏正持续

　　8月份，社会消费品零售总额实现今年以来首次正增长；三季度，最终消费支出向上拉动GDP 1.7个百分点，年内首次转正。

　　久违的街区重又聚起人气，熟悉的城市和街道渐次恢复原来的模样。疫情下，消费也有新亮点。1-11月，全国网上零售额同比增长11.5%，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达25%，新业态快速发展。

　　升级类的商品销售增速也很快。11月限额以上的通信器材类商品销售增长40%以上，化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类增长都在20%以上，消费领域热络起来了。

　　时间：三季度     收入

　　守护居民“钱袋子”

　　前三季度，全国居民人均实际可支配收入23781元，扣除价格因素实际增长0.6%，实现由负转正。

　　今年社会兜底保障力度尤其较大，前三季度全国居民人均养老金和离退休金同比名义增长8.7%，人均社会救济和补助收入增长12.9%，人均政策性生活补贴收入增长11.1%，都保持了比较快的增长，而且远高于整体的居民收入增速。

　　未来要坚持扩大内需的战略基点，还将从增加居民收入、改善消费环境等方面继续发力，让居民钱袋子更鼓。

　　时间：10月份      餐饮

　　“烟火气”又回来了

　　10月份全国餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。

　　“久违的烟火气又回来了！”“这可是咱大伙一顿顿吃出来的呀！”一时间，餐饮消费成为热议的话题。餐饮消费复苏背后，既是一家家门店经营的希望，更是普通人可贵的消费信心。实际上，从国内的游客数量、旅游收入、票房情况等多方面来看，都说明大家的消费信心在增强。

　　线上外卖下单，线下“无人”餐厅……各种防疫的安心措施在许多大小门店被采用。最近，不少餐厅再度挂出了招小时工、洗碗工的牌子，他们正全力备战春节呢！

(责编：牛镛)
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