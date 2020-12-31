国家统计局：经最终核实2019年我国GDP增长6%

本报北京12月30日电 （记者刘志强）国家统计局30日发布数据，经最终核实，2019年，GDP现价总量为986515亿元，比初步核算数减少了4350亿元；按不变价格计算，比上年增长6.0%，比初步核算数下降0.1个百分点。
按照GDP核算时效性的要求，我国年度GDP要进行两次核算，第一次为GDP初步核算，第二次为GDP最终核实。年度GDP初步核算数时效性很强，一般在次年1月20日之前完成。这时，由于大量的年度财务资料在时间上满足不了年度GDP核算的要求，核算年度GDP初步数所依据的基础资料都是月度资料和季度资料，据此核算出来的年度GDP数据有很大的推算成分。之后，随着基础资料不断增加，特别是年度财务资料陆续报送，按照各国的通行做法，应当根据更加全面、可靠的基础资料适时修订GDP数据。年度GDP最终核实一般在隔年1月份左右完成。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2019年GDP数据进行了最终核实。
《 人民日报 》（ 2020年12月31日 07 版）
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