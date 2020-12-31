市场监管总局：虚假宣传、假冒伪劣乳制品将遭严打

原标题：虚假宣传、假冒伪劣乳制品将遭严打

北京商报讯（记者 赵述评 蔺雨葳）12月30日，国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）印发《乳制品质量安全提升行动方案》通知。市场监管总局指出，将加大违法违规行为打击力度，严厉打击使用不合格原辅料、非法添加非食用物质、滥用食品添加剂、虚假夸大宣传、生产假冒伪劣乳制品等违法行为。

市场监管总局表示，将加强乳制品企业许可审查，加大对婴幼儿配方乳粉生产许可的审查力度，重点审核与产品配方注册内容的符合性，特别是产品配方注册申请的设备设施、生产工艺是否发生变化，审核企业食品安全管理制度以及质量管理体系建立情况。

值得注意的是，市场监管总局表示将修订《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，明确不予注册的情形，要求企业具有完整生产工艺，不得使用已符合食品安全国家标准的婴幼儿配方乳粉作为原料申请配方注册；并进一步加强对婴幼儿配方乳粉产品配方科学性、安全性材料和研发报告的审查，对配方科学依据不足，提交材料不支持配方科学性、安全性的一律不予注册。

另外，市场监管总局还将加强乳制品抽检监测。监督检查人员对乳制品生产企业开展监督检查时，根据需要可对原料、半成品、成品进行抽样检验。婴幼儿配方乳粉的抽检，按照“企业和检验项目全覆盖”的原则开展，每月在流通环节对已获配方注册且在售的全部国产和进口婴幼儿配方食品企业生产的产品进行抽检，及时公布抽检结果。市场监管总局也将引导企业加强创新研发。加强低温乳制品冷链储运设施建设，发展智慧物流，全程监控储运和销售温度，确保产品安全与品质。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，中国乳制品行业经过了最近三年的发展，在整个产业端以及供应链上有了非常好的提升，未来的中国乳制品行业应该依托整个大健康的趋势不断地深化以及完善。

朱丹蓬进一步指出：“就目前来说，中国的乳制品行业可以说是进入了一个全新的黄金十年，疫情之后，消费者对于大健康属性的产品是比较青睐和追捧的，乳制品行业既有大健康属性，也有其营养价值，因此也会进一步得到消费红利的释放。基于此，国家在整个监管层面对于乳制品行业也就会有更高的要求和更全面的指导。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)