股价屡创新低的个股碰不得

价值投资理念之下，绩优蓝筹股屡创新高，但部分小盘股却“跌跌不休”，股价持续创新低。在本栏看来，这些股价持续创新低的个股碰不得，持续创新低说明不被投资者看好，如果再有大股东减持情形，说明可能公司发展连自家人都不看好，这些个股很可能藏雷。

有这么一句话，“贵的东西不一定好，但好的东西一定贵”。此外还有话说，“便宜没好货”。股票其实也是一样，贵州茅台为什么贵，因为它的业绩确实好。有些公司看起来业绩还不错，但是股价却不断走低，这样的公司就存在一定的风险隐患。试想，如果公司业绩真的好，未来的发展也不错，而股价下跌正是逢低抄底的好机会，那么公募基金等机构投资者怎么会无动于衷？那是因为这些业绩看起来不错、股价却持续下跌的小盘股，公司基本面很可能已经发生了比较明显的变化，所以即使股价下跌，市盈率下行，机构投资者也不会进场抄底。

而且股价的下跌，很可能也与机构投资者的卖出有关，说明大资金已经提前研判到公司业绩和成长性可能出现问题，所以投资者如果买入这样的股票，风险相对会大很多。

投资者买股票其实有一个很严重的问题，就是投资者看到的各类财务数据，即使都是非常真实的，也只能反映那个时点的相关信息，而对股价影响最大的恰恰是未来的业绩变化，即投资者看着过去的报表炒未来，这其实很吃亏。

谁更能掌握到上市公司的未来业绩变化？显然是机构投资者。它们在调研的环节具有明显的优势，普通投资者直接去上市公司调研，一方面可能得不到很好的接待，另一方面差旅、食宿等费用也难以消化在预期的投资收益中，而大资金的调研相对成本要低很多，毕竟散户投资者买股票多了也就是几十万元到几百万元，而机构投资者买股票则动辄几个亿甚至几十亿元，所以普通投资者很难像机构投资者那样获得第一手的未来业绩预期调研机会。

但是，普通投资者并非就没有办法趋利避害，股价的走势可以反映出大资金的动向，而投资者可以根据股价的变化，预判上市公司未来的业绩向好还是向坏。虽然投资者无法知道业绩具体变成多少，也不知道业绩变化的原因，但是却能从股价波动上知道公司有好消息还是坏消息。一般来说，向上或者向下的“骗线”有可能出现，但是这种逆向交易毕竟只是少数，大多数的股价上涨就是存在利好，而股价下跌也大概率存在利空，投资者规避股价处于下跌趋势的股票，大概率是正确的。

所以本栏说，优质蓝筹股股价最大的风险就是高估或者短期涨幅过大，回落之后一般都能重新获得长线投资者的追捧，而业绩下滑股先是股价下行，等投资者看到报表上的爆雷时，股价已经下跌太多，而且不会有太像样的反弹走势，这就是两者的显著区别。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)