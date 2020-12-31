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近四年新高 年内公募分红超1900亿元

孟凡霞 李海媛

2020年12月31日08:05  来源：北京商报
 

　　“壕包”来袭！岁末已至，为让投资者“落袋为安”，部分基金管理人也赶在2020年结束之际兑现诺言，给基金持有人发“红包”。12月30日，多只基金产品相继发布分红公告。而按12月31日权益登记日来看，2020年已有2479只基金（份额分开计算，下同）分红4799次，分红总额达1902.46亿元，刷新近四年新高。延续去年的风光，债券型基金仍是今年公募分红的“主力军”，分红占比近六成。

　　12月30日，共有浙商沪港深精选混合A、博时甄选纯债债券、新华红利回报混合等5只基金发布分红公告。虽然距离2020年结束仍有1个交易日的时间，但按权益登记日来看，年内公募基金分红的情况已然可以知悉。

　　据Wind数据显示，按权益登记日来看，2020年有2479只基金分红4799次，同比增长34.46%；分红总额达1902.46亿元，同比增长47.47%。而2019年度，则有1852只基金分红3569次，分红总额为1290.08亿元。

　　事实上，2020年公募分红总额不仅超越2019年，更是刷新了近四年的新高。数据显示，2017-2019年，公募分红总额分别为693.71亿元、1047.18亿元、1290.08亿元。

　　在年内基金分红总额不断攀升的同时，债券型基金表现格外突出，成为当之无愧的“主力军”。

　　数据显示，2020年共有1731只债基分红3587次，分红总额达1097.45亿元，在全部基金分红总额中占比高达57.69%。值得一提的是，在2019年，债券型基金也是分红最多的一类基金，共分红809.01亿元，占当年公募分红总额62.71%。

　　对于债券型基金分红次数及金额居高的原因，某资深市场人士表示，在债券型基金中，有一部分是委外资金，属机构定制的产品。出于避税原因，大部分分红需求也来自机构，所以债券型基金分红较其他类型基金而言相对较多。

　　沪上一位市场分析人士则提到，债基大量分红，可能也与债市利率变化有关。在利率快速下行的阶段，基金经理更倾向于将浮盈兑现一部分给投资者，同时也能通过分红主动压降一定规模。而在此前年内利率出现上行之后，债市整体受市场情绪影响较大，市场对于债市后市有一定分歧，债券配置难度加大，当然，分红也可能是有持续营销的考虑。

　　据了解，除上述原因外，当基金产品业绩表现达到基金合同约定的条件时，也可以进行分红。但就部分基金产品而言，分红与否的决策权，最终还是在于基金管理人自身。

　　前述资深市场人士表示，按照相关规定要求，开放式基金分红与否，以及分红的次数和比例均由基金管理人自身决定。另外，按照相关规定，封闭式基金的利润分配每年不得少于一次，分配比例不低于基金年度已实现利润的90%。正如上述市场人士所言，不少基金管理人在达到相关条件后，按照基金合同要求及自身意愿，大举分红。

　　值得一提的是，也有少数基金管理人旗下基金产品年内并未分红。北京商报记者统计发现，2020年共有中泰资管、渤海汇金资管、北信瑞丰等21家基金管理人旗下公募产品没有分红。

　　从上述名单不难看出，除部分次新设机构外，年内未分红的大多数为中小型基金管理人。那么，是什么原因导致他们不分红呢？前述市场人士表示，基金管理人不分红的原因可能有两方面，一是当前产品规模小，为维持产品规模从而不分红；二是基金产品业绩表现未达到基金合同约定的分红条件，所以不能分红。

　　北京商报记者了解到，如今仍有投资者对基金分红和股票分红持有一样的观念，但事实并非如此。不同于股票分红的是上市公司把利润分一小部分给股民，股民获得股息，基金产品的分红只是让投资者已经获得的部分收益“落袋为安”，而这部分预期收益本来就是账面上能看到的盈利金额的一部分。因此，基金产品的分红金额并不能说明产品甚至基金管理人的业绩好坏。“比起分红，真正为持有人赚到真金白银才‘更香’。”有公募内部人士如是说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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