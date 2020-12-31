"疯狂"的防脱产品:低成本高售价 有商标就能做

“每天两粒黑芝麻丸（增发）是我最后的坚持。”在北京从事互联网工作的小易在朋友圈写下这样一句话。有脱发烦恼的不止小易一人，国家卫健委数据显示，我国有超过2.5亿人正在饱受脱发困扰。如此庞大的脱发大军下，各种防脱产品出现在各大电商和视频社交平台。

那么，这些防脱产品成色怎么样？真的有效吗？北京商报记者调查发现，只需申请商标，化妆品代工厂便可提供从配方到生产再到包装设计、广告宣传等全套服务。产品出来后，只需要支付一些费用就能获得质检报告进行销售，成本十几元的“防脱”产品摇身一变成为市场上少则几十元多则上百元的爆款防脱产品。

“疯狂”的防脱产品

“告别了蒲公英头，发际线也回来了……”“也就三天洗一次，前面头发多得梳不过来，掉发少女必备洗发水……”当打开抖音，关于防脱育发视频被精准地推送到发际线明显后移的“90后”小易面前时，小易心动了，开始点击视频下方链接购买视频中具有神奇防脱功效的洗发产品。

小易心动的原因很简单，面对脱发困扰，而植发又太贵，以小易目前脱发程度以及自身经济实力进行综合评估后，选择售价百元左右的防脱洗发水是当前适合自己的方案。

同样心动的还有个体户王博（化名）。不过，与小易不同，王博心动的是脱发大军带来的防脱市场。国家卫健委数据显示，我国有超过2.5亿人正在饱受脱发困扰，其中男性约1.63亿，女性约0.88亿。也就是说，平均每4位男性中就有1人脱发，每8位女性中就有1人脱发。

随着脱发人群不断增加，防脱育发市场规模逐渐扩大。《中国人头皮健康白皮书》预计，到2020年底，养发行业的市场渗透率达到20%，整个养发及相关产业规模有望超过400亿元。

看到市场前景的王博想要进入防脱市场赚上一笔。但在这之前他需要拿出时间和精力完成进入市场需要的注册备案等手续。

据了解，在我国具有防脱生发功效的洗护产品被归为特殊用途化妆品一类中。《化妆品监督管理条例》中第十六条明确规定，用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。第十七条规定，特殊化妆品经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口。也就是说，想要生产防发产品必须在国家药监局进行相关注册备案，取得特殊用途化妆品批准证书，而此类证书办理周期短则1-2年左右，长则需要3-4年时间。

有商标就能做

两年时间对于急迫想要进入市场的王博来说，显然过于漫长了。这时，一些不需要特殊用途化妆品批准证书的代工厂就成了王博们的选择。

一家名为广东雅姿精化有限公司的化妆品代工厂商业务人员表示，按照要求，化妆品代工需要公司营业执照、化妆品生产许可证以及委托方公司经营范围须有化妆品类目，而普通个体则无法作为委托方代工生产。

不过，该工作人员也给出其他方案，以解决类似小王这种不符合上述要求的个体户面临的情况。“拥有自己商标的前提下，可以将商标过户在他人具有化妆品生产许可证的公司中，到工商局增加一些化妆品经营类目满足代工需求后，我们就可以为个体用户进行相关产品生产。”

此外，据该人员透露，委托方只要有自己的商标，公司便可为其模仿生产市场上火爆的防脱产品。“比如代工生产近期李佳琦推荐的防脱洗发水‘新西兰8分钟人参洗发’，从产品包装到配料等多方面进行模仿，唯一不同的是商标换成委托方的，其他几乎一样。”

同样，对于未在国家药监局进行相关注册备案，取得特殊用途化妆品批准证书想要进入防脱市场的个体户，山东皇圣堂药业公司的化妆品代工厂也表示公司有另外一种委托代工方式为个体户代工生产防脱产品。即对于个人委托方只能称为总经销或者监制，不能署名为委托工厂。“这样一来，个人委托方只需申请一个商标，便可找公司生产相应的化妆品产品，其他关于产品的包装设计广告宣传等都可以由公司负责解决。”

北京商业经济学会副会长赖阳分析表示，巨大的市场规模吸引众多企业入局防脱市场，而一些不符合条件的小企业为了能够获得不菲的利润通过各种方式进入，这也导致该市场乱象频出。

低成本高售价

如果问为什么会想尽各种办法进入防脱市场，王博给出的回复就很简单直接了，能赚钱。不过，对于刚接触防脱市场的人来说，怎么样能压低成本、市场定价是多少，这些可都是学问。

订单数量以及产品配料中的提取物是影响产品成本的重要因素。广东雅姿精化有限公司相关人员表示，订单数量越多，价格自然是越便宜。“按10000起订量计算，每瓶500ml的成本价格大概在12元左右，再加上瓶体的原料等价格不超过15元。”

广州缘生源化妆品有限公司相关人员介绍称，如果产品中需要人参提取物，一公斤的成本价格在15元左右，换算下来一瓶500ml的成本为5-8元左右。如果想做高端产品，500ml成本大概在15元以内。“至于产品卖到市场上的价格可以由委托方按照自身需求定，低端配料的价格可以低一些，在30、40元左右，高端一点的产品价格可以定在百元上下。”

同样，据山东皇圣堂药业公司相关人员介绍，价格方面主要看添加什么原料，如果想生产人参洗发水，产品中会添加一定的人参提取物，这样一来每瓶500ml的成本价格在11元左右。

当然，这些都是代工厂方提供产品配料为前提的价格，如果委托方有自己的配方，价格可以再往下压。

北京商报记者查询发现，网络上有大量销售防脱洗发水、生发剂配方的公司和个人。一位创新科技资源网的销售人员表示，手里有洗发水以及防脱人参中药系列洗发水的配方销售，并表示相关配方都有专利技术资料。价格方面，498元包含几千项洗发水配方。

北京商报记者从一位配方销售人员手中以35元价格购买了618个防脱洗发水配方，其中含有人参、生姜成分的配方占据半壁江山。

值得注意的是，当记者询问相关配方的专利证书是否可以提供时，该销售人员表示没有相关证书。而针对生产出来的产品所存在的安全问题，该销售人员表示，这需要生产者自己负责，产品出来需要大量实验，他只负责销售配方，不能保证按照配方生产出来的产品安全问题。

可购买的质检报告

生产环节得到解决后，剩下的就是考虑怎么能卖出去。王博第一步需要解决的是产品质检报告，这是产品入驻各大电商平台的敲门砖。

据了解，商家入驻阿里巴巴、淘宝聚划算、天猫、京东、苏宁易购等各大电商平台都需要提供相应的产品质检报告。以淘宝为例，天猫（淘宝商城）入驻要求质检报告必须盖有CNAS、CMA这两个章，但不是所有的第三方检测实验室都有CNAS、CMA资质权限，企业需要找拥有相关权限的第三方检测实验室对产品进行检测并拿到质检报告。

资料显示，CNAS/CMA统称质检报告，主要是根据标准化的要求，对产品和工程进行质量检测与质量监督，并加以分析研究后写出的反映产品和工程质量情况的书面报告。

CNAS，表示检测机构已经通过了中国合格评定国家认可委员会的认可，该机构出具的检测报告能在国际上得到承认。CMA是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力。

可能是为了能拿到更多订单，也可能是为了增加收入来源，代工厂方面提供的服务也是较为全面，其中就包括解决产品质检报告。“我们可以负责产品质检报告，但报告加备案费用另算，整体费用大概在1000元左右。”广东雅姿精化有限公司工作人员说。

同样，山东皇圣堂药业相关人员也表示，公司可以提供单品CMA检测报告，但需要单独支付2000元费用。“客户也可以等产品生产出来后自己去找检测公司办理。”

北京商报记者调查发现，市场上有一些检测公司只需要寄送产品便可提供相应的产品检测报告。一家名为深圳市环通检测技术有限公司的相关负责人表示，公司可以办理关于洗发水的CNAS、CMA质检报告，价格在1000元左右，不需要企业相关资质，只需要寄送产品就可以。当记者提出产品有可能不符合标准时，该负责人表示，“一般都能过，可以放心。如果不通过，可以优惠再进行二次检测，二次检测价格为500元左右”。

产品宣传藏猫腻

让消费者愿意为某个产品付款的一个非常重要的前提是这个产品能满足消费者需求。没有特殊用途化妆品批号，王博的产品就不能在包装上印有宣传防脱功效。如何让消费者知道产品的防脱功效呢？代工厂们也准备了充足的应对措施。

广东雅姿精化有限公司相关人员表示，产品为普通妆字号产品，不能使用防脱生发等字眼，但可以将“强劲发根”等词语用在产品包装上，一来可以避免碰触法律法规，另外还可以向消费者传达产品具有固发防脱的效果。

山东皇圣堂药业相关负责人则给出另一种办法——利用商标做文章。“你可以申请‘长长密’商标，然后将产品定位为头皮护理液，将商标作为产品名称，这样既达到防脱宣传目的，也不会碰触相关法律法规。销售产品时可以印制一些防脱生发功效的单独产品宣传页，效果同样不会差。”

除上述方式外，在产品功效评估报告上做文章也是途径之一。据微谱技术有限公司相关人员透露，微谱技术可以提供评估功效报告，价格在10万-15万元，具体操作方法为对30位左右志愿者进行3个月的产品体验，最后得出评估报告。

“只要报告结果为有效果，无论强弱，产品都可以进行防脱宣传。当然，有了报告，也不能在产品上明目张胆地宣传防脱生发，只能放在相关产品的介绍界面，提供一些参考。这类产品尽量不要在北京、上海等一线城市销售，这些地方查得比较严，三四线城市乡镇较为安全，也方便印制宣传页进行防脱宣传。”微谱技术有限公司相关人员说。

据了解，评估报告结果有“没有效果、微弱效果、较强效果”。也就是说，只要结果不是“没有效果”，这个报告即为有效。

行业监管亟待加强

近年来，随着脱发大军的增加，防脱市场规模不断扩大，市场上违规现象也时有出现。资料显示，2019年，因虚假广告，上海妆佳电子商务有限公司被举报。经上海市监局执法人员的系统调查，证实网店发布菲诗寇洗发水“具有防脱发功效”，但无法提供关依据，对妆佳电商进行了1万元的行政处罚。

北京商报记者发现，目前该产品在淘宝上仍在售卖，在商品详情页面，虽然没有再出现“防脱生发”等用语，但仍然使用“强韧发根、浓密秀发”等字眼宣传，同时，该产品还宣称适用于掉发、发质脆弱人群。

战略定位专家,上海九德战略定位咨询公司创始人徐雄俊分析认为，脱发无论是从自身还是从医学角度而言，有着很复杂的原因，或遗传、或疾病，而防脱产品基本是起到辅助作用，很多产品很难真正做到治疗的效果。此外，由于消费者对于脱发原理的不了解，使得很多商家进行一些功效的虚假宣传。

赖阳表示，国内化妆品行业对产品进行虚假宣传、夸大宣传的现象较普遍，国家市场监督管理局和各地工商部门均会不定期公布部分虚假宣传的化妆品黑名单，但受利益吸引，加上处罚力度不大，市场乱象屡禁不止。

《化妆品监督条例》中第二十五条规定，生产未取得批准文号的特殊用途的化妆品，或者使用化妆品禁用原料和未经批准的化妆品新原料的，没收产品及违法所得，处违法所得3-5倍的罚款，情节严重者，可以责令该企业停产或者吊销化妆品生产许可证。第二十七条规定，生产或者销售不符合国家《化妆品卫生标准》的化妆品的，没收产品及违法所得，并且可以处违法所得3-5倍的罚款。

在广告法中，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用3倍以上5倍以下的罚款。同时，发布虚假广告，欺骗、误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的，由广告主依法承担民事责任。

赖阳表示，除违法成本较低外，一些小品牌小作坊违法被处罚后，通过“改头换面”的方式进行销售。“对于小企业而言，没有品牌、企业声誉受损的顾虑，所以在一些风口中，常能见到小品牌违法的情况。而这种现象，对于监管层面而言，也确实存在一定的监管难度。”

针对防脱产品监管问题，北京商报记者致电国家药品监督管理局、国家市场监督管理局以及消费者投诉热线，但电话一直无人接听。北京商报记者 郭秀娟 张君花/文

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)