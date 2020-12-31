皇台酒业"披星戴帽"成常态 业绩命悬一线迷途难觅出路

“披星戴帽”近600天的甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”），日前恢复上市。北京商报记者通过深圳证券交易所官网注意到，由于恢复上市首日不实行价格涨跌幅限制，皇台酒业也是两次盘中停牌。对于恢复上市后公司有何发展计划，北京商报记者向皇台酒业发去采访提纲，截至发稿，企业并未给予回复。中国消费品营销专家肖竹青表示，皇台酒业已经错过了白酒行业的黄金发展期，未来需要面对强势酒企向西北市场的渗透、异军突起的酱香酒在不断抢占浓香酒的市场份额以及当地强势酒企这三重压力。

复盘首日涨幅315%

北京商报记者在深圳证券交易所官网看到，由于恢复上市首日不实行价格涨跌幅限制，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，深圳证券交易所自12月16日9时30分00秒起，对皇台酒业实施临时停牌，于10时30分01秒复牌。而在复盘仅20秒后，皇台酒业再次被深圳证券交易所实施临时停牌，于14时57分00秒复牌。据了解，两次实施临时停盘，是由于皇台酒业盘中成交价较开盘价分别上涨达到或超过10%和20%。

北京商报记者注意到，皇台酒业12月16日收盘股价为31元/股，开盘价为25元/股，日涨幅达到24%。值得注意的是，皇台酒业暂停上市时的收盘价为7.47元/股，截至12月16日收盘，总涨幅高达314.99%。

肖竹青表示，皇台酒业已经错过了白酒行业的黄金发展期，未来或将面对三方面压力。首先是强势酒企近年来不断向西北市场渗透；其次是异军突起的酱酒在不断抢占浓香型白酒的市场份额；最后一方面是区域压力。西北地区白酒市场本身就较为贫瘠，容量有限，而当地上市酒企金徽酒已获得复星的注资，青青稞酒也已引入外援，皇台酒业需要对抗当地的强势酒企。在这三方面压力下，皇台酒企想要恢复元气，还是任重而道远。

白酒营销专家蔡学飞进一步表示，皇台酒业受到资本市场的追捧，一方面是作为区域老名酒，存在触底反弹的机会点，另一方面也是由于近期中国白酒板块非常活跃，带动了皇台酒业的资本发展。同时，皇台酒业也比较符合打新股的资本心理。

业绩命悬一线

皇台酒业恢复上市首日，股价增长24%，与之相应的是业绩的增长。北京商报记者了解到，皇台酒业今年上半年预计盈利220万－325万元，与去年同期的亏损1634.08万元相比，实现扭亏为盈。事实上，在2019年之前，皇台酒业业绩连续多年出现下滑，这也导致公司被暂停上市。

据了解，皇台酒业2016－2018年，连续三个会计年度净利润为负值，且2017年和2018年期末净资产连续为负值，在2019年5月13日被暂停上市。据皇台酒业年报显示，皇台酒业2016－2018年，营收分别为1.78亿元、4760.51万元、2548.34万元；净利润分别为-1.66亿元、-1.18亿元、-9548.15万元。通过数据不难发现，皇台酒业此前业绩并不乐观，营收大幅下滑的同时，净利润也出现亏损。业绩的疲态，是皇台酒业被暂停上市的主要原因。

蔡学飞表示，皇台酒业此前相对比较复杂的股东关系以及相关利益方的协调难题，是造成企业业绩下滑并暂停上市的主要原因。皇台酒业作为区域性酒企，在西北市场拥有一定的市场发展机遇，但由于长期边缘化的状况，短期之内想要实现爆发，可能性并不大。

迷途难觅出路

皇台酒业成功恢复上市，得益于公司2019年业绩成功扭亏为盈。据皇台酒业2019年年报显示，皇台酒业2019年实现营收9904.62万元，同比增长288.67%；净利润为6821.37万元，同比增长171.44%。皇台酒业2019年一季度至四季度净利润分别为-647.42万元、-986.66万元、239.35万元、8216.09万元。皇台酒业从2019年下半年开始，净利润实现扭亏为盈，四季度的净利润更是出现大幅增长。

皇台酒业对此表示，四季度净利润的大幅增长，是由于新任管理层入驻后，公司在恢复生产的同时，不断推出新产品，并开展多场营销活动，销售规模及销售收入逐渐回升。新品的定位与旧品定位低端白酒市场不同，新品定位是中端白酒销售市场。

新品迭出的背后依然难掩皇台酒业隐忧。根据皇台酒业三季报显示，今年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2740.06万元。除了经营现金流没有支撑，皇台酒业还存在诸多问题。公开资料显示，今年以来，皇台酒业涉及46起法律诉讼，涉及证券纠纷、借贷纠纷以及期货交易纠纷等。同时，皇台酒业还涉及7条违规记录。此外，皇台酒业还因存货项目金额虚增1.02亿元，存在虚假记录，而面临60万元罚款。

业内人士指出，皇台酒业虽然在2019年通过推出新品、提升产品结构实现了扭亏为盈，但在目前中国白酒市场，皇台酒业的品牌力以及渠道力并不足以支撑企业未来的发展。

蔡学飞进一步表示，由于皇台酒业在酒圈边缘化时间过长，恢复上市之后可能首先要解决市场重建工作，包括品牌价值提升、渠道重建、产品重新规划等问题。在消费升级趋势下，皇台酒业面临着品牌低端化、产品老化、渠道萎缩等问题，都是限制企业进一步发展的问题。所以当下主要工作是重启品牌、构建销售渠道以及推广新产品，解决回归中国酒圈主流的任务，在消费升级趋势下，一线名酒挤压，金徽等区域强势酒企竞争等，皇台应该依然是围绕着本地市场为主的中小型区域酒企。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)