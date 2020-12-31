2020年

是极不平凡的一年

这一年

打响了一场疫情防控的人民战争

这一年

如期完成了新时代脱贫攻坚的目标任务

这一年

我们都是参与者

我们都是见证者

这一年，中国审计报共出版145期

我们从中选取以下新闻

记录2020年审计人的坚守与奋斗

见证2020年审计人的春华与秋实

01

审计署召开全国审计机关党风廉政建设工作视频会议

1月19日，审计署召开2020年全国审计机关党风廉政建设工作视频会议，总结2019年审计机关全面从严治党工作情况，研究部署2020年工作。会议要求审计机关要深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示精神，进一步找准在党和国家监督体系中的定位，发挥优势、强化协同，更好发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为全面从严治党和党风廉政建设提供有力的制度保障。同时，深入推进审计全覆盖，做好常态化“经济体检”工作，聚焦公共资金使用和权力运行的关键环节，强化对权力运行的制约和监督，加强与其他监督的贯通协同。

02

审计署部署开展新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督

2月7日，审计署印发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督工作的通知》，要求各级审计机关把做好疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督作为重大政治责任，促进疫情防控资金物资规范和高效使用。

2月14日，审计署召开视频会议，对做好应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计监督工作进行再动员，对大力推进财政一级预算单位审计全覆盖工作进行再部署，要求要以审计监督实效助力疫情防控工作高效顺畅开展。

03

审计署统筹推进扶贫和乡村振兴审计工作

3月16日，审计署召开扶贫审计工作领导小组会议，通过了《审计署关于扎实做好脱贫攻坚决战决胜阶段扶贫审计工作的意见》，要求各级审计机关要高度重视打赢脱贫攻坚战面临的困难挑战，聚焦重点任务，扎实做好脱贫攻坚决战决胜阶段扶贫审计和定点扶贫工作。

7月，审计署举办2020年度扶贫与乡村振兴审计视频培训。今年以来，审计署统筹推进疫情防控、扶贫和乡村振兴审计工作，统一组织各级审计机关对157个贫困县开展扶贫审计，对15个省（区、市）乡村振兴相关政策落实、资金管理使用情况开展审计，取得了较好成效。

04

2019年全国审计机关优秀审计项目、全国内部审计先进集体先进个人获表彰

6月，审计署表彰2019年全国审计机关优秀审计项目。此次共评选出102个全国审计机关优秀审计项目，其中，一等奖31个，二等奖33个,三等奖38个。

11月26日，中国内部审计协会在北京召开2017至2019年全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。北京市公安局审计处等300个集体被授予“全国内部审计先进集体”荣誉称号，陶春梅等318名同志被授予“全国内部审计先进工作者”荣誉称号。

05

中共审计署机关第十次代表大会在京召开

6月12日，中国共产党审计署机关第十次代表大会在京召开。会议强调，审计机关首先是政治机关，要把讲政治摆在首位，强化政治引领，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，切实把党对审计工作的集中统一领导贯彻到审计工作的全过程、各环节，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

06

审计署举办新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计工作视频培训

7月2日，审计署举办新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计工作视频培训，深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，部署开展新增财政资金专项审计和督促审计查出问题整改工作。

07

国务院国资委发文深化央企内部审计监督工作

10月，国务院国资委制定印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》，对深化央企内部审计监督工作提出了要求。实施意见明确提出建立健全党委（党组）、董事会（或主要负责人）直接领导下的内部审计领导体制，突出关键环节，加强内部审计监督等一系列具体工作要求。

08

部署深化审计专业人员职称制度改革

11月，人力资源社会保障部、审计署印发《关于深化审计专业人员职称制度改革的指导意见》，部署深化审计专业人员职称制度改革，完善审计职称层级设置，增设正高级审计师职称，拓展审计专业人员的职称晋升空间，实行分级分类评价。

09

中国审计署审计长侯凯接任联合国审计委员会委员

7月21日，中国审计署审计长侯凯出席联合国审计委员会第74次例会视频会议，接任联合国审计委员会委员。

12月1日，联合国审计委员会第50次特别会议在线召开。会议审议了联合国审计执行委员会关于2020年7月至12月联合国审计工作的报告，讨论了新冠肺炎疫情对审计工作的影响。

10

国际标准化组织审计数据服务技术委员会召开成立大会

12月14日，由中国审计署承担秘书处和主席职务的国际标准化组织（ISO）“审计数据服务”技术委员会（TC 295）在线召开成立大会暨第一次全体会议，会议就“审计数据服务”技术委员会主席续任、战略工作计划、组织架构、标准项目安排等做出决定。

11

全国人大常委会听取2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

12月23日，在十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议上，受国务院委托，审计署审计长侯凯作关于2019年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

12

审计署开展学习贯彻党的十九届五中全会精神集中教育培训

按照中央统一部署，审计署启动党的十九届五中全会精神集中教育培训。12月25日，依托审计大讲堂，分别邀请相关专家围绕学习贯彻五中全会精神作辅导报告。全署1100多名司处级干部分别在署机关培训现场或通过视频直播参加培训。近期，署各单位还将结合工作实际，通过领读领学、交流研讨、线上专题测试等多种方式继续开展深入学习。

回首2020

我们记得那些执着与坚守

感谢那些无畏与付出

迎接2021

明天更美好

向着2035远景目标

审计人，再出发！

(责编：牛镛、白宇)