疫情考验远未结束 创投行业如何应对逆周期？

原标题：创投行业如何应对逆周期？

本报记者 孙奇茹

疫情之下的2020年对创投圈来说极不平凡。上半年，不少创业项目因疫情经营或融资受阻，经历生死时刻；下半年，一些投资人开始“报复性”寻猎好项目，在投资项目时“拼手速”。时代变局下，疫情带来的全新机遇和行业洗牌同步而来，创业者面临着生存能力“升级”的挑战。

“在改变世界前先活下来”

近日，医疗AI企业数坤科技获得5.9亿元新一轮融资，银河航天完成新一轮融资成为卫星互联网第一只“独角兽”……在数字化、线上化、国产化等趋势驱动下，中国在教育、医疗、工业自动化等众多领域迎来前所未有的机遇，令人振奋的消息不断传来。

然而，疫情和经济变局带来的挑战并未远去，不少创业者仍经历着“生死时速”的残酷挑战。

“永远没有好事发生”，在创业者张天一的办公室，挂上了这样一幅字，时刻警醒自己。张天一是霸蛮科技创始人。今年年初，疫情来临，整个公司没有一分钱的收入，反倒因为刚刚开了十几家新门店，需要承受一个月近2000万元的成本。

现实没有压垮他带领的“霸蛮”团队，反而帮助了这个餐饮企业打破边界，完成了数字化改造。疫情倒逼之下，他在三个星期将门店餐厅转型成直播电商、实体门店等多渠道并行的“无界餐饮”企业。

“很多人以为创业是寻找一个机会，然后激情万丈，成为乔布斯、成为马云。其实找不找机会根本不是那么重要。创业的过程是一个接一个细碎的挑战，需要的是放下情绪，专注地找解决方案，保持绝对的‘悲观’……”张天一这样总结疫情和多年来自己积累的创业心得。

并非所有企业都能像霸蛮一样顺利接下挑战。成立17年的老牌教育机构优胜教育创始人陈昊没想到，自己倒在了上市前夜。在长达8个月的疫情期间，优胜的收入只有原先的三分之一，最差的时候，连以往单月的五分之一都不到。“应该降薪和裁员、控制成本，但我们没能走出这一步。”陈昊回忆。

“不要盲目追风口，也不要想着改变世界，而是要自己先活下来，回归商业本质。千万不要世界没有改变，而改变世界的人先消失了。”创业黑马集团董事长牛文文的一句话，成了疫情以来的一年里众多创业者所面临的挑战。

投资人“拼手速”寻猎好项目

“8月到10月份期间，我们团队和很多同行都在疯狂地看项目，做尽职调查。一不小心慢了一步，项目可能就被别人锁定了。”在年底举行的一场创投论坛上，渶策资本创始合伙人甘剑平毫不掩饰过去几个月自己对优秀项目的渴求。

“没有报复性投资，但有报复性看项目。”平均每周飞三个城市，上半周开项目会，下半周出差，周末整理材料，周一汇报。这是在国内一家顶级风投担任投资经理的施蕾蕾下半年的工作状态。

随着创业板今年正式迈入注册制时代，科创板去年正式开板，企业登陆资本市场进程明显加快，资本退出渠道日益畅通，这被业界视为激励资本积极寻觅优质项目的重要推动力。

哪些项目在经历投资人的热捧？本周举行的一场创投趋势分享会上，创新工场董事长兼CEO李开复和其团队首次公开披露了公司近期重点布局的两大全新投资领域：医疗生命科学和工业自动化。

李开复分析，新冠疫情触发了全社会的线上化、数字化、AI化，而在中国独特的经济环境大背景下，工业自动化、医疗产业等将迎来发展黄金期。在过去一年里，创新工场投资的物流供应链、自动化机器人、数字及AI医疗、在线教育等项目数量超过了他们此前重点关注的人工智能企业。

李开复认为，元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展，国产替代迎来机遇，中国正进入科技驱动的产业升级黄金时期。另有投资人士表示，半导体、新消费领域是今年受众多投资人追捧的领域。

“价值”驱动穿越周期

一边是部分领域备受资本追捧，一边是不少公司深陷“寒冬”。创业者该如何在“冰与火”之间摆正心态？

创新工场合伙人杨小龙认为，当资本疯狂涌入某个行业，形成“泡沫”时，泡沫本身并不可怕，但创业者必须认清，泡沫所代表的“价格”与“价值”可能存在很大差异。“泡沫本身代表的是社会预期，比如资本今年大量涌入医疗、新能源、白酒，但它代表的只是价格，而非价值。”杨小龙说。

李开复以日本经济衰退时期优衣库的崛起来提醒创业团队和企业，注意把握“逆周期行业整合”这一趋势下的机遇。“假设经济状况不好，在某些领域又没有明显的领跑者，效率、质量高的参与者就能够得到更大的市场份额。优衣库就是这样，用相对高质量的设计、合理的性价比赢得市场，在经济衰退时反而崛起。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)