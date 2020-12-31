瞄准关键短板 明年民生红利将深度释放

“以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”“以改善民生为导向扩大消费和有效投资”“更加注重民生基础设施补短板”……近日召开的中央经济工作会议释放出的诸多信号，直指民生关切。

展望2021年，教育、就业、收入、社保、医疗、养老、住房、旧改……一项项民生清单赫然在列，一幅清晰的民生路线图已经展开。业内人士表示，“十四五”开局之年，更多民生红利将深度释放。特别是强调优化收入分配结构、发展第三支柱养老保险、解决好大城市住房突出问题等，瞄准民生关切的痛点和短板，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

多方发力织密民生保障网

就业是民生之本。今年1至11月，全国城镇新增就业1099万人，超额完成全年目标任务，不过结构性矛盾依然突出。中央经济工作会议强调，促进重点群体多渠道就业，要求完善职业技术教育体系，实现更加充分更高质量就业。

“目前，我国数字经济快速发展，新经济、新业态、新模式对就业增量带动作用显著，未来对我国就业市场扩大就业规模、提升就业质量仍有较大潜力。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心执行主任张成刚表示，未来要鼓励职业教育与新兴行业企业合作办学，提升职业教育与社会需求的贴合程度。

收入是民生之源。根据中央经济工作会议精神，“优化收入分配结构”“扩大中等收入群体”“扎实推进共同富裕”成为提升居民收入水平的关键词。

国务院发展研究中心副研究员杨修娜认为，在全面深化改革中，有必要围绕扩大中等收入群体积极推进制度改革和政策创新。北京师范大学中国收入分配研究院执行院长李实表示，“扩中”的关键是瞄准中等收入群体的潜在来源。随着我国经济社会发展，将会有越来越多目前属于低收入群体的人进入中等收入群体。这些人包括农民工、小微企业从业人员和个体经营者、低工资就业者、农村多种经营者、乡镇企业工人等。

在完善社保体系中，规范发展第三支柱养老保险被置于重要位置。财政部社保司相关负责人日前表示，财政部正配合人社部研究制定支持养老保险第三支柱发展的措施和政策，综合利用税收优惠等手段，希望能够通过发挥市场机制作用，进一步布局多层次、多支柱养老保险体系，提高广大参保人员的养老待遇水平。

扩消费促投资瞄准民生领域

民生是社会经济发展的目的所在，发展经济就是为保障和改善民生。中央经济工作会议明确提出“以改善民生为导向扩大消费和有效投资”。围绕民生领域的促消费扩投资，正在展开新的施工图。

在消费领域，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。要合理增加公共消费，提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。

中国贸促会研究院副院长赵萍指出，扩大消费的根本目的，不单纯是为了追求消费规模的增长，而是要满足人民日益增长的美好生活需要。合理增加公共消费，减轻居民在教育、医疗、养老、育幼等公共服务方面的负担，有利于进一步夯实消费能力。

在投资领域，“更加注重民生基础设施补短板”“要实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造”。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣认为，从投资需求入手，发挥政府投资的引领性和社会效益，推动改善人民生活品质的社会投资，将更好地发挥投资的关键作用。

光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东表示，老旧城区改造是新型城镇化建设的重要一环，也是惠民生扩内需的重要举措，不仅可以提振总需求、提升政府公共服务的供给能力，还能够更好地满足人民对美好生活的需求。

近日，住房和城乡建设部发布公告称，2020年政府工作报告提出，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。根据各地上报情况汇总，2020年1至11月，全国已新开工改造城镇老旧小区3.97万个，涉及居民725.27万户，总体上完成目标任务。

租售并举破解大城市住房难

中央经济工作会议强调“解决好大城市住房突出问题”，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，并提出“高度重视保障性租赁住房建设”“加快完善长租房政策” “土地供应要向租赁住房建设倾斜”“降低租赁住房税费负担”等系列举措。

贝壳研究院首席分析师许小乐表示，“解决好大城市住房突出问题”已被提升至重要战略地位。我国租赁市场赋权将进一步加快，集体用地建设租赁住房或将成为未来“租赁社区”的新形态，同时将有效盘活农村闲置的集体土地。此外，将进一步加强对租赁机构的制度化、常态化监管，并对租金水平进行价格指导，防止租金水平过快上涨。

在专家看来，对于租赁住房的强调，将有效解决新市民住房问题。国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任余斌表示，目前我国城市化率仅62%，离发达国家的80%仍有较大差距，未来至少有两亿人要进城，这就需要更多的中低价位住房，同时也是下一步保障的重点。

中国房地产业协会康俊亮表示，“房住不炒”的定位不会改变，房地产调控政策将保持稳定。同时，解决大城市住房问题重在“租售并举”，新市民、青年人的住房问题一直是政府关注的重点，也将是下一步的工作重点。

“随着人口加速从农村和非都市圈向都市圈、城市群转移，大城市住房供需矛盾和住房问题愈加突出。”中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示，保障性租赁住房将成为新市民落脚的有效途径。

围绕租赁住房，相关部门也在加快细化举措。日前召开的全国住房和城乡建设工作会议明确2021年要大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题。建立加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。扩大保障性租赁住房供给，做好公租房保障，在人口净流入的大城市重点发展政策性租赁住房。

地方上，苏州市日前公布了《关于进一步推动非户籍人口在城市落户的实施意见》，提到“落户租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策，经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户，也可以在房屋所在地的社区落户，破除隐形门槛”。业内预计，随着落户门槛的降低，也将吸引更多青年人进城。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)