2021年：双压下英国经济难以强劲复苏

对英国来说，“脱欧”不确定性与疫情的负面影响预计仍将成为制约2021年经济增长的主要因素。

2020年，对以“脱欧”拉开序幕的英国来说，是不同寻常的一年。1月31日，英国正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。尽管英国和欧盟几度加快谈判进程，但因在核心问题上分歧严重，双方商定的谈判最后期限几次延期。直至12月24日，双方才就未来关系达成协议，一扫“无协议脱欧”的阴霾。

但是，英国庞大的金融服务部门对于欧盟市场的准入仍是一个未解的问题。在执行这一长达2000多页的协议过程中，如何减少英国金融服务业与欧盟的摩擦值得关注。协议还关系到英国“脱欧”后如何处理与欧洲单一市场、关税同盟以及实行了40多年的欧盟法律的关系问题。2021年作为英国正式“脱欧”后的第一年，也需要英国不同部门在进出口贸易、竞争、国家援助、环境管制以及知识产权等领域尽快消除一系列政策与立法方面的影响。

同时，英国还要与美国等国家谈判签订双边自由贸易协定，并与已经签订贸易协议的国家调整关系，这些均在无形中增加了英国出口贸易以及经济增长的不确定性因素。

专家认为，不能低估“脱欧”对英国经济的冲击。英国政府预计，从长远来看，英国的人均国民收入将比留在欧盟少5%左右，而丧失市场准入带来的短期损失约为英国国民收入的1%。

英国伦敦政治经济学院洛伦佐·科多尼奥教授对《经济参考报》记者表示，英国“脱欧”将对英国经济造成长期影响。他说：“‘脱欧’将是英国复苏的一大障碍，或将在2021年第一季度给英国带来严重影响。除此之外，‘脱欧’将是长期影响因素，围绕‘脱欧’问题而进行的谈判将持续，‘脱欧’给英国经济带来的负面影响将长期存在。”

新冠肺炎疫情无疑使英国经济雪上加霜。受第二波疫情冲击，英国因疫情死亡人员总数位列全球第五。疫情来袭时，英国政府实行“禁足令”，金融服务业、民航业、银行业、交通运输业、旅游业、零售业和酒店服务业等经济部门的运营明显不足。12月，有240年历史的德本汉姆关门倒闭，阿卡迪亚集团也宣布启动破产清算。英国国家统计局发布的最新数据显示，受疫情影响，2020年第三季度，英国失业率升至4.8%，失业人口约为150万，为2016年11月以来最高水平。

双重打击下，本已处于停滞状态的英国经济陷入衰退。在英国面临300多年来最严重经济衰退的背景下，英国政府不得不宣布削减对外援助预算。另据经济合作与发展组织12月的世界经济展望报告，2020年英国国内生产总值将下滑11.2%，预计成为全球下降幅度最大的国家之一。

专家预计，英国经济在2021年将实现小幅增长，但难以恢复到疫情前水平，预期这一状态将持续到2022年。英国财政大臣苏纳克说，预计英国2021年经济增速为5.5%。英国伦敦政治经济学院欧洲研究所研究员、教授伊恩·贝格对《经济参考报》记者说，英国经济对服务业的依赖程度较高，制造业对英国GDP的贡献不到10%。英国经济的复苏依赖酒店服务业和旅游业的恢复，而这些行业受疫情影响最为显著。他认为，预期疫情将在2021年第二季度有所缓解，有关限制措施将放松，消费需求将逐步恢复，英国经济大幅复苏。他还认为，2021年英国经济复苏还会受到英国“脱欧”后与欧盟未来关系以及贸易安排等方面的影响。

德勤会计师事务所的报告称，预计英国在2021年春季和夏季疫情有所缓解，限制措施有所放松，经济复苏有所加速。英国《金融时报》发表文章说，2021年，英国将是世界上经济复苏速度最慢的国家之一。经合组织认为，到2021年底，英国经济总量将比疫情暴发前的水平大约缩减6.4%。

英国卡迪夫大学商学院帕特里克·明福德教授对《经济参考报》记者说，英国地区发展不平衡已严重制约经济复苏。他说：“从改善北部地区的基础设施，特别是交通环境入手，将是促进英国经济复苏的一个良好开端。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)